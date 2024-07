Mais de 600 jovens atletas participam da Copa 55 anos Arena Batistão

No total, 36 equipes de oito municípios disputaram campeonato comemorativo ao aniversário da maior praça esportiva de Sergipe

O Estádio Lourival Baptista reuniu neste domingo (14), mais de 600 atletas para a disputa da Copa 55 anos Arena Batistão, em celebração ao aniversário do espaço ícone do esporte em Sergipe. Foram 48 jogos realizados em cinco arenas montadas em todo o estádio.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel) em exercício, Andrea Blum, explicou que a ação comemorativa, ao oportunizar que os jovens atletas sergipanos possam jogar na maior praça esportiva de Sergipe, estimula as novas gerações a perpetuar a tradição do futebol. “É uma integração muito divertida para eles e muitas das crianças não conheciam o estádio ainda, então fazer essa ligação com eles foi muito interessante para que se fortaleçam no convívio com o esporte. E eles vêm aqui se divertir, aproveitar, brincar, que é o mais importante nessa idade”, destacou.

Durante os turnos da manhã e tarde, a praça esportiva recebeu 36 equipes divididas entre as categorias sub 10, sub 12 e sub 15 masculino, e sub 11 (amistoso) e sub 17 feminino.

A representante farmacêutica Patrícia Leone foi acompanhar a filha Poliana, que há 8 anos pratica o esporte. Para a mãe da atleta, eventos como este incentivam as crianças e adolescentes sergipanos a continuarem no esporte. “Ela gostou muito do campeonato e nós como família estamos felizes em poder compartilhar dessa alegria dela, em poder tá participando dessa festividade dos 55 anos do Batistão. Ela sonha em seguir a carreira e nós, pais, estamos dispostos a sonhar junto com ela e seguir no que for possível. O Governo de Sergipe está de parabéns pelos grandes eventos que tem proporcionado, como esse do esporte”, afirmou.

Segundo Poliana Leone, 12 anos, foi emocionante jogar na Arena Batistão. “Foi bem legal. É a primeira vez que jogo aqui e fiquei muito emocionada, porque eu já vi meu time jogando aqui, que é o Confiança, e hoje pude jogar aqui também. E o esporte é muito importante, tanto para saúde quanto para brincar, como lazer”, disse a atleta.

Participaram das disputas escolas de futebol da capital e do interior, dos municípios de Tobias Barreto, Estância, Nossa Senhora do Socorro, Monte Alegre, Barra dos Coqueiros, Areia Branca, São Cristóvão e Aracaju. Das 36 equipes selecionadas, 26 foram de projetos sociais.

A coordenadora da ONG Eu Acredito e técnica da escolinha de futebol da organização, Natali Coimbra, levou 25 atletas assistidas pela instituição para participar da Copa 55 anos Arena Batistão. “A gente está com esse projeto há 12 anos, na cidade de Estância, e começamos o movimento do feminino desde 2019. Hoje, já somos bicampeãs sergipana de futebol, campeãs brasileira de fut7 e bicampeãs sergipana de fut7 também. E Sergipe tem como palco principal do futebol o Batistão, então estar presente nessa comemoração, trazer todas essas pequenininhas para ter essa oportunidade de jogar aqui é maravilhoso. Elas me perguntaram se o Flamengo já jogou aqui, eu disse que sim. Então elas estão pisando no mesmo campo que o Flamengo jogou, que o Sergipe e Confiança jogam e outros grandes clubes, para elas isso é sensacional. São atletas de 8 até 17 anos aqui, hoje”, informou a técnica.

O domingo também foi diferente para a família de Ronnie Peterson, que reservou o dia para torcer pelo pequeno João Vitor. ”Venho constantemente ao Batistão, meu filho mais velho joga, foi profissional do Confiança e a gente sempre acompanhou. Mas hoje foi meu pequeno que jogou e viemos assistir, a mãe, o irmão e eu”. De acordo com o torcedor, quando o Estado possibilita que crianças e adolescentes joguem na ‘casa do futebol sergipano’, incentiva a formação de novos atletas sergipanos, tanto os que disputam as partidas quanto os demais que veem a oportunidade como um estímulo a mais para iniciar ou continuar no esporte.

“Esse evento foi muito bom, deveriam ser vários durante o ano para, justamente, dar oportunidade a esses garotos. É muito gratificante jogar no Batistão para eles, é como se estivessem jogando no Rio [de Janeiro] ou São Paulo. É a segunda vez que meu filho mais novo está aqui, ele veio também no Jogo das Estrelas. Eles ficam com um sorrisão, felizes por dizer que jogaram ou fizeram um gol no Batistão”, acrescentou o técnico em refrigeração Ronnie Peterson.

Resultados

No Sub 10 masculino, o Bola de Ouro, de Aracaju, foi o campeão e o Camisa 10, de Nossa Senhora do Socorro, ficou em segundo lugar. No Sub 12, a partida foi entre dois clubes de Aracaju, o Real Sergipe, que foi o campeão, e o Atalaia. Já no Sub 15, o GM09, Monte Alegre, venceu a disputa da final com o Meninos de Deus, da Barra dos Coqueiros.

No Sub 17 feminino, o Cotinguiba Aracaju sagrou-se campeão diante do Desportivo Academy Aracaju.

Artilheiro na categoria Sub 12, Guilherme Crispim, 11 anos, do Real Sergipe, contou da alegria em fazer oito gols na competição. “É a segunda vez que jogo aqui, é uma sensação muito boa, de ser campeão aqui do Batistão e ser o artilheiro. Desde os 5 anos que jogo Meu sonho é ser um jogador profissional, ser campeão na Seleção Brasileira”, destacou o jovem.

Campeonato Brasileiro

No sábado, 13, a programação especial de celebração pelos 55 anos do Batistão, contou com o jogo entre Sergipe e Jacuipense, pelo Campeonato Brasileiro Série D. O time baiano venceu a partida.

