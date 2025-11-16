Mais de 900 jovens participam do 1º Feirão Sergipano de Aprendizagem Profissional

Conhecimento e oportunidades marcaram o segundo e último dia do 1º Feirão Sergipano de Aprendizagem Profissional, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), e da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (SRTE/SE), em parceria com o Fórum Estadual Aprendizagem Profissional (Feap/SE). O evento aconteceu nesta sexta-feira, 14, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, e atendeu 930 jovens sergipanos.

O segundo dia do Feirão foi voltado para os jovens aprendizes de 14 a 22 anos, que puderam conhecer mais de 15 empresas presentes com oferta de cerca de 200 vagas, além das entidades formadoras que ofereceram treinamentos e esclarecimentos sobre como funciona o Programa Jovem Aprendiz. O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, ressaltou a importância do momento para a juventude sergipana, já que o estado se destacou com o quinto melhor resultado do Brasil em aprendizagem profissional, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de de setembro.

“Nós estamos construindo um caminho para tirar os gargalos que impedem o jovem de entrar mais cedo no mercado de trabalho. Hoje, estamos desmistificando o tema, trazendo as empresas para mais próximo do Estado e do jovem, mostrando a importância do Sistema S oferecer qualificações profissionalizantes de acordo com a necessidade do mercado. Então, o Governo de Sergipe tem apoiado as empresas e as entidades para vencer esses desafios que ainda existem, disponibilizando sala de aula e laboratório de tecnologia, dando todo o apoio e suporte para que a gente possa avançar ainda mais na aprendizagem no estado”, ressaltou.

A auditora fiscal do Trabalho e presidente do Feap/SE, Liana Carvalho, evidenciou a relevância da iniciativa para a juventude atendida. “Ficamos muito felizes de vocês estarem aqui, cadastrando currículo na plataforma GO Sergipe e percebendo o quanto isso vai dar certo. A continuidade e o reflexo desse Feirão ainda vão acontecer nos próximos três meses, quando essas vagas começarem a ser realmente efetivadas. Agradeço principalmente a parceria com o Governo do Estado e com as entidades que compõem o Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional”, exaltou.

Jovens aprovam

Para a estudante Suyanne Bomfim, 17 anos, do Colégio Estadual General Siqueira, o Feirão foi uma ótima oportunidade para conhecer as empresas e analisar áreas de atuação profissional. “Foi importante para ver que nenhum jovem precisa deixar de frequentar a escola para ingressar em uma área de trabalho, porque o jovem aprendiz pode fazer meio período de trabalho. Você trabalha em um turno, estuda no outro e assim consegue ingressar na área profissional que deseja. Consegue unir as duas coisas”, explicou.

O estudante Mateus Santana, 15, do Colégio Estadual Armindo Guaraná, exaltou a importância do programa para os jovens que possuem dificuldades financeiras. “Eu acho muito interessante, porque acaba dando uma oportunidade para os jovens de escola pública, que geralmente enfrentam dificuldades financeiras, entrarem no mercado de trabalho. É uma boa iniciativa, que facilita a entrada dos jovens no mercado e sem atrapalhar os estudos, inclusive, incentivando o aprendizado. Isso é muito legal”, enfatizou.

Já a aluna do Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa, Maria Helena, 16, comentou que a aprendizagem profissional desenvolve a responsabilidade e ajuda a conquistar a independência financeira. “Muitos jovens estão procurando por oportunidades. Ter um trabalho como jovem aprendiz estimula a mente do jovem a sair da bolha, a pensar em áreas de trabalho, a ampliar a visão. Essa experiência já fica no nosso currículo. Tudo isso sem atrapalhar os estudos. É bom porque hoje todo mundo quer ter sua renda, ninguém quer ficar dependendo da mãe e do pai para o resto da vida. E começar cedo é muito bom, porque a gente já desenvolve uma responsabilidade”, explicou.

A estudante Júlia Beatriz, 15, do Colégio Estadual Monsenhor Carlos Camélio Costa, que já estava em busca de um trabalho como jovem aprendiz, contou que o Feirão abriu portas e possibilitou o cadastro em várias oportunidades. “Estou gostando muito do Feirão, porque eu cheguei aqui e já tive contato com diversas empresas que me ajudaram nos cadastros. Eu me inscrevi em cursos também. Esse feirão me ajudou bastante a abrir portas, porque eu já tinha esse interesse, e aqui consegui fazer os cadastros com facilidade, inclusive, na plataforma GO Sergipe”, expressou.

Auxiliar administrativo do RH da empresa Camel Empreendimentos e Construções, que participou do evento, Elvira Alice avaliou que o Feirão foi positivo tanto para os jovens como para as empresas que integraram a ação. “Os jovens têm a oportunidade de estarem frente a frente com as empresas, conhecerem mais e observarem se há interesse naquela área. Tem várias empresas diferentes aqui, em ramos diferentes. Na minha época, não tinha esse cara a cara com as empresas. E aqui não temos só as entrevistas e explicações, temos várias outras oportunidades, como o treinamento de primeiros socorros, que é oferecido pelo Senai. É um evento muito interessante”, considerou.

Evento

O 1º Feirão Sergipano de Aprendizagem Profissional é uma parceria de diversas instituições como as Secretarias de Estado de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), da Educação (Seed), a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/SE) e o Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional (Feap/SE), que se somaram em prol da aprendizagem profissional em Sergipe.

O Feirão teve o apoio ainda do Ministério Público do Trabalho (MPT-SE), Ministério Público Estadual (MPSE), Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Sistema S, Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Sergipe (Sescoop) e da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi).