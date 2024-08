Mais de mil sergipanos foram certificados pelo ‘Qualifica Sergipe’ em agosto

Somente nesta segunda-feira, 26, foram entregues 112 certificados em Pacatuba

Presente em mais de 20 municípios sergipanos, o programa ‘Qualifica Sergipe’ entregou, somente no mês de agosto, mais de mil certificados de conclusão em cursos profissionalizantes para os sergipanos. Nesta segunda-feira, 26, foi a vez de Pacatuba, na região do baixo São Francisco, certificar 112 concludentes nas áreas de auxiliar de padeiro, confeitaria artesanal, auxiliar de confeiteiro e salgados de lanchonete.

Desenvolvida em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a ação do Governo de Sergipe, é executada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) com o apoio das prefeituras municipais. A ampliação da qualificação no interior do estado é um dos objetivos, tornando a mão de obra local pronta para ocupar os espaços no mercado de trabalho.

Desempregado e sem perspectivas após retornar à cidade natal, o pacatubense Jailton Santana Alves, 63 anos, aceitou o convite do sobrinho para se inscrever no curso de auxiliar de padeiro. Mesmo antes de receber o certificado, já colheu os frutos do aprendizado obtido no curso contratado pelo Governo do Estado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

“Eu era da área de segurança e vigilância, não tinha experiência com culinária, nem fazendo bolos, mas depois do curso comecei a fazer e coloquei dois para vender na padaria de minha irmã. E assim comecei. Depois ofereci num supermercado da cidade e hoje sou fornecedor de bolos para eles. Inicialmente, recebi a proposta para entregar 20 bolos por semana e agora estou levando 30 bolos por semana”, contou satisfeito, o agora empreendedor Jailton.

Durante o mês de agosto, a equipe da Seteem esteve em diferentes locais do estado entregando certificados do Senai e também do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), custeados pelo Governo do Estado. Além de Pacatuba, também receberam certificados do ‘Qualifica Sergipe’ neste mês Carira, Frei Paulo, Tomar do Geru, Itabaianinha, Tobias Barreto, Itaporanga D’Ajuda, Santana do São Francisco, Muribeca, Indiaroba, Estância, Canindé de São Francisco e Nossa Senhora da Glória.

Mudança de vida

Na cidade de Itabaianinha, o ‘Qualifica Sergipe’ ajudou Victoria dos Santos, 23 anos, a conseguir o atual emprego. “Eu nunca tinha feito curso de nada. Não sabia nem costurar, nunca tinha pegado uma máquina. E aí eu comecei, gostei, fiz cinco cursos e agora estou trabalhando. Foi muito bom para mim porque eu consegui trabalhar, consegui me organizar, porque antes eu não fazia nada. E eu tenho uma filha. Eu estou trabalhando agora graças ao que aprendi através dos cursos e consegui emprego através do programa. Muito feliz”, contou a jovem, que é mãe de uma menina.

Em Tobias Barreto, dona Josefa Maria de Jesus, de 57 anos, resolveu voltar ao mercado de trabalho. Ela atuou por 25 anos como empregada doméstica e tentou a aposentadoria, mas enquanto o benefício não sai, ela não ficou parada. Fez o curso do ‘Qualifica Sergipe’ na área têxtil e já se encontra empregada.

“Sempre tive vontade de costurar. Fiz a inscrição. E aí comecei a costurar, fazer os cursos. Fiz sete cursos. E, logo em seguida, não cheguei nem a descansar, já fui direto para a fábrica. E estou realizada. Quem tiver vontade de aprender a costurar, faça. Porque é bom, tudo que a professora me ensinou, eu estou usando e está servindo para mim lá na fábrica. Eu só tenho a agradecer”, disse a nova costureira.

Na cidade de Tomar do Geru, uma mãe foi prestigiar a filha recebendo o certificado no curso de informática básica. Josemary Barbosa, mãe da jovem Susan Aryele Barbosa, ressaltou a importância do programa para elas. “É um município pequeno, não temos muitas portas abertas e essa parceria vem trazer para os jovens oportunidades de emprego através dos cursos. Ver o filho da gente se interessar, querer buscar conhecimento, assim, é fora do comum”, contou satisfeita.

Mais certificados

A diretora de Economia Solidária da Secretaria do Trabalho, Elayne Araújo, que tem acompanhado as entregas pelos municípios, destaca a relevância dos certificados. Em agosto, ao todo, foram entregues 1096 certificados e está prevista a entrega de mais 99 na cidade de Capela até o final do mês.

“Não é apenas um papel, é um documento de instituições de reconhecimento nacional que vai ser diferencial na vida profissional de cada um, para a geração de novas oportunidades aos seus concludentes, que é a grande missão do programa Qualifica Sergipe”, pontua a gestora.

