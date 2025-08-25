Mais de R$ 5 milhões do Novo PAC vão fortalecer a saúde em Nossa Senhora do Socorro

Recursos serão destinados à construção de nova UBS, aquisição de equipamentos e kits de teleconsulta

A saúde de Nossa Senhora do Socorro vai receber um importante reforço com um investimento superior a R$ 5 milhões, viabilizado através do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, por meio de uma parceria entra as Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e do Planejamento, Orçamento e Transformação Digital (Sepland). O montante será aplicado em três frentes principais, beneficiando a população socorrense em assistência e cuidados.

Além da construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de porte IV, avaliada em R$ 3.907.000,00, o montante conseguido será revertido para a aquisição de combos de equipamentos para dez UBSs (R$ 1.580.000,00) e a compra de kits para teleconsulta que serão colocados em sete outros pontos de atendimento (R$ 36.831,06).

De acordo com a secretária do Planejamento, Orçamento e Transformação Digital, Camila Godinho, o recurso foi conquistado a partir de uma ação estratégica de captação. “Todos os anos o Governo Federal abre editais de chamamento público, e em Socorro nós temos um banco de projetos sempre pronto. Isso nos permite agir de forma proativa e aproveitar cada oportunidade. Já tínhamos mapeadas as necessidades da cidade, e assim conquistamos mais esse pacote de investimentos”, explicou.

Ainda segundo a secretária, as teleconsultas terão impacto imediato na redução das filas por atendimentos simples e de acompanhamento, que muitas vezes não demandam a presença física do paciente. “Isso melhora o diagnóstico, agiliza consultas e libera espaço para casos mais complexos com especialistas”, destacou Godinho.

A secretária municipal da Saúde, Adriana Menezes, confirmou a relevância do novo PAC para a saúde. “Esse recurso é crucial para assegurar a qualidade e aprimorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Diante disso, o município foi amplamente contemplado fortalecendo a atenção primária em nossa localidade”, salientou.

Expansão histórica

Esse investimento se soma a outros já anunciados pela Prefeitura e representa, nas palavras da secretária, uma verdadeira transformação no sistema de saúde do município. “No total, somando as ações que destravamos do ano passado até agora, Socorro terá seis novas UBSs, dez unidades com equipamentos renovados, sete com kits de teleconsulta, além de uma nova Policlínica e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). É uma revolução que garante atendimento de mais qualidade e reduz cada vez mais as filas”, afirmou Camila Godinho.

Planejamento baseado em dados

A secretária reforçou que todo o planejamento é feito com base em análise de dados e indicadores coletados pelos agentes de saúde e pelas próprias UBSs. Isso permite que os investimentos sejam direcionados para as unidades com maior demanda e para regiões com necessidades específicas. “Planejar não é apenas organizar uma lista de tarefas. É entender a realidade da população, identificar os problemas na raiz e atuar com prioridade. Por isso, cada ação que conseguimos implantar tem um impacto significativo”, concluiu Camila.

Com a chegada dos recursos do Novo PAC, Socorro dá mais um passo importante na consolidação de um sistema de saúde público moderno, acessível e eficiente, com foco no cuidado da população.

Fonte: Assessoria de Comunicação