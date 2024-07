MAIS TRÊS TURMAS DO PRIMEIRO EMPREGO INICIAM A PRÁTICA DO PROGRAMA; ESTA É A ÚLTIMA ETAPA DA QUALIFICAÇÃO

Mais três turmas do Programa Primeiro Emprego (PPE) iniciam a parte prática da qualificação dentro da empresa parceira, neste caso a rede supermercadista Cencosud. Na manhã desta quinta-feira, 11, os integrantes das turmas de atendente de farmácia, operador de perecíveis e operador de supermercados foram acolhidos e treinados em uma das lojas da rede para a nova etapa, após conclusão da formação teórica.

A partir dessas primeiras orientações, que foram repassadas no auditório do hiper GBarbosa Jardins, em Aracaju, os jovens, que têm idade de 18 a 29 anos, serão distribuídos em diferentes lojas para o estágio nas respectivas áreas. A união de teoria e prática é o forte do PPE, idealizado pelo Governo do Estado e executado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

A formação teórica das turmas foi realizada no Serviço de Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A estudante Graziela Oliveira, aos 23 anos, aliou os conhecimentos do curso de atendente de farmácia à sua graduação na mesma área. Ela vê no Programa Primeiro Emprego a chance de empregabilidade dentro de sua formação acadêmica.

“Eu nunca trabalhei, então quando eu vi o programa já me interessei. Quando vi que tinha opção lá de operador de farmácia, imaginei que seria a minha chance. Quando fui chamada, fiquei muito feliz. Tenho agora uma oportunidade de ingressar no ramo da farmácia, principalmente em uma empresa muito boa. Estou bem esperançosa de trabalhar no estágio lá e vou dar o meu melhor para que seja contratada”, contou Graziela.

Para Danieli Diniz, de apenas 21 anos, o PPE foi sua primeira grande chance profissional. “Eu acho que não só para mim, como para todos os jovens que saem do ensino médio e procuram uma oportunidade. O Primeiro Emprego também dá a chance de a gente estagiar antes de entrar no mercado de trabalho, o que é muito bom”, comentou.

O momento foi acompanhado pela superintendente do Trabalho da Seteem Marcela Prudente. Ela ressaltou aos presentes que a entrada do jovem no mercado de trabalho não é apenas uma questão de oportunidade de emprego, mas também implica na preparação adequada dos jovens para os desafios que eles encontrarão pela frente.

“O papel do Programa Primeiro Emprego é exatamente esse: primeiro, capacitá-los em sala de aula de acordo com as demandas da atividade escolhida e, além disso, proporcionando a vivência prática na empresa para que ganhem experiência real e desenvolvam uma compreensão do ambiente de trabalho. Essa experiência proporciona crescimento, aprendizado, autoconfiança e, principalmente, responsabilidade profissional”, destacou a superintendente.

Programa Primeiro Emprego

O Programa Primeiro Emprego foi lançado em agosto de 2023, com o objetivo de qualificar a mão de obra sergipana e facilitar o ingresso de jovens no mercado de trabalho. Para a seleção dos participantes, que vão dos 18 aos 29 anos, são realizadas parcerias com instituições que visam agregar conhecimentos práticos e teóricos do mercado de trabalho aos jovens.

Além da qualificação, os selecionados garantem bolsa financeira durante seis meses, sendo R$ 500 para nível técnico/médio e R$ 750 para nível superior. Ao fim da jornada de qualificação profissional, ao menos 30% dos jovens serão contratados com carteira assinada, como determinam os termos do programa.

“A inserção responsável dos jovens no mercado de trabalho é um compromisso do Governo de Sergipe, por meio da Seteem, como um investimento no futuro da sociedade. Ao preparar adequadamente os jovens para o mercado de trabalho e capacitá-los a se tornarem profissionais responsáveis, estamos construindo uma base sólida para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável do estado”, completou Marcela Prudente.

ASN – Foto: João Vitor Lobo