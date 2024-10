Mais uma pesquisa aponta a reeleição de Aline no município de  Poço Redondo

A pesquisa do Instituto W1 Webtv comprova que a candidata Aline Vasconcelos (Republicanos) será reeleita em Poço Redondo, amanhã (dia 05). Pela nova pesquisa, a diferença entre ela e o candidato Vado Gavião (União Brasil) é de 4,5 pontos percentuais. Nos últimos quinze dias de campanha, esse já é a quarta pesquisa, de três institutos, que aponta a vitória da atual prefeita.

Pela pesquisa espontânea, Aline tem 46% das intenções de voto; Vado tem 41,5%; e Dr Manoel Moreira (Solidariedade) possui apenas 2,25% das intenções de voto; brancos ou nulos são 0,75%; e não sabem ou não responderam 9,5%.

A Pesquisa da W1 Webtv está registrada no TSE sob o número SE-01334/2024. Foram entrevistados 400 eleitores residentes no município de Poço Redondo entre os dias 30 de setembro e 02 de outubro. A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados apurados para um nível de confiança de 95%.

Na pesquisa estimulada, considerando somente os votos válidos, Aline Vasconcelos possui 50,26% das intenções de voto, Vado Gavião possui 46,86% dos votos válidos e Dr Manoel Moreira 2,88%.

Pesquisas Anteriores

A pesquisa induzida do Instituto Gadu, divulgada na tarde de ontem (dia 04), Aline possuia 51,19% das intenções de voto; Vado com 45,95%; e Dr Manoel tinha 1,19% das intenções de voto; brancos ou nulos são 0,48%; e não sabem ou não responderam 1,19%.

De acordo com a pesquisa estimulada do Instituto ECM Pesquisas/Cinform, divulgada no dia 25 de setembro, Aline Vasconcelos seria reeleita prefeita do município com 43,93%; Vado Gavião com 41,71%; Dr Manoel Moreira teria 3,93%; não sabem 6,67%; e nulo ou branco 3,76%.

Por Assessoria de Imprensa