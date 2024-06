Manhã de Formação na sede da CUT/SE reúne lideranças sindicais de SE

Na manhã desta sexta-feira, dia 7 de junho, o professor Dudu (Rubens Marques), e professor Roberto Silva dos Santos, respectivamente ex e atual presidente da CUT em Sergipe ministraram o curso de formação sindical ‘Lutas da Classe Trabalhadora ontem, hoje e amanhã’.

Foi o primeiro de três módulos que serão realizados no decorrer do ano e fazem parte do Programa Alicerce, que é uma das políticas nacionais de formação da central.

“Para entender a correlação de forças políticas numa mesa de negociação sindical, a gente precisa antes entender a luta de classes e como funciona a sociedade onde vivemos. Os trabalhadores precisam entender a relação da luta de classes com a luta sindical”, afirmou Roberto Silva.

O professor Dudu criticou todos os esforços para tentar criminalizar a luta de classes, a luta sindical, a luta social, por direitos. Dudu criticou todo discurso pejorativo que há contra a legítima atuação política das trabalhadoras e trabalhadores, entre outras armadilhas ardilosamente preparadas pelos detentores do poder econômico.

Vários sindicalistas viajaram até Aracaju para participar da formação, a exemplo de Jociel da Aparecida Santos do Sindsemb que veio de Boquim.

“Todo curso de formação da CUT é um momento ímpar de acúmulo e aprendizado. Parabenizamos o presidente da CUT por nos proporcionar este momento de reflexão para qualificar a atuação sindical pela cobrança dos nossos direitos”, declarou Jociel.

Participaram da formação os dirigentes sindicais do Sinpsi, Sindcanhoba, Sindasse,Sindseme, Sindicato Rural de Aquidabã, Sindpastora, Sintegre, Sintese, Sindsluzi, Sindiserve Glória, Sindipetro, Sindifrei, Sindiserv Poço Verde, Sepuma, Simpof, Sindsemb e Sints.

Foto assessoria

Por Iracema Corso