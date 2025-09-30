Manuseio de máquinas próximo à rede elétrica pode provocar acidentes

O uso de maquinários e equipamentos agrícolas nas proximidades da rede elétrica pode causar acidentes graves, inclusive fatais, além de interromper o fornecimento de energia para residências, comércios, indústrias e serviços essenciais. Por isso, a Energisa reforça as principais orientações de segurança para evitar riscos na zona rural.

A coordenadora de Saúde e Segurança da Energisa Sergipe, Roberta Santos, destaca a importância de respeitar a distância segura da rede elétrica ao operar tratores, semeadoras, plantadoras, caminhões e outros implementos agrícolas.

“Antes de iniciar qualquer atividade, é fundamental analisar a área e observar a proximidade da rede elétrica. Há casos em que maquinários são operados ou sistemas de irrigação são instalados muito próximos à rede, o que representa um grande risco”, alerta Roberta.

Além do risco à vida, acidentes com a rede elétrica podem causar transtornos significativos à população. Por isso, a Energisa reforça as principais orientações de segurança:

-Antes de operar máquinas agrícolas: Faça um reconhecimento do local e planeje a atividade. Verifique se a altura e a largura da máquina garantem uma distância segura da rede elétrica.

-Se o veículo tocar a rede elétrica: O motorista não deve tentar sair da máquina. Nesse caso, chame imediatamente a Energisa e os Bombeiros para garantir uma abordagem segura.

-Ao movimentar máquinas e tratores: Tenha cuidado com os cabos de aço que fazem a sustentação das estruturas. Mantenha distância e não manuseie esses cabos.

-Durante o carregamento de caminhões: Verifique se há redes elétricas próximas e mantenha distância de qualquer estrutura elétrica.

-Ao operar a caçamba de um caminhão basculante: Não faça isso debaixo de redes elétricas.

-Estacione máquinas agrícolas: Mantenha-as afastadas da rede de energia.

-Mantenha a vegetação podada: Isso facilita a visualização da rede elétrica e reduz riscos.

Em casos de acidentes, acione imediatamente a Energisa pelo 0800 079 0196.

Texto e foto Adriana Freitas