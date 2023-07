Manutenção corretiva emergencial na Adutora Sertaneja deixa oito municípios sem águas nesta terça-feira

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informou neste terça-feira (11) que interrompeu o abastecimento de água nos municípios de Amparo do São Francisco, Canhoba, Nossa Senhora de Lourdes, Itabi, Aquidabã, Graccho Cardoso, Feira Nova e Cumbe.

Segundo informações passadas pela Deso, o fornecimento de água foi interrompido por causa de uma manutenção corretiva emergencial na Adutora Sertaneja.

Outras localidades também tiveram o abastecimento comprometido, dentre elas estão: Povoados Sucupira, Cajueiro, Serra, Bravo do Urubu, Sapé, Carro Quebrado, Cruzes, Boa Vista, Gado Bravo Norte, Junco e Lagoa do Pedro do município de Nossa Senhora das Dores; Parte da zona rural de Aquidabã; Bairros Cohab, Alto da Glória, Brasília, Divineia e as Fábricas em Nossa Senhora da Glória.

A previsão de conclusão da correção é até as 19h de hoje, mas a regularização do abastecimento será de forma gradativa nas 24 horas subsequentes ao restabelecimento do serviço e com a recuperação dos reservatórios.