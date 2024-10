Manutenção em adutora do semiárido deixa municípios sem água hoje

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informou nesta terça-feira (08) que está realizando uma manutenção corretiva emergencial na adutora do Semiárido e por conta disso, alguns municípios sergipanos ficam sem água.

As localidades onde ocorrerão a interrupção no fornecimento são: Nossa Senhora da Glória, Caria, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Frei Paulo, Pedra Mole, Pinhão, Zona Rural de Gararu e em Ribeirópolis (nos povoados Lagoa Rasa, São Mateus, Queimadas, Lagoa da Mata, Salgado, Caenda, Velame, Malhada das Capelas).

A Deso informou ainda que os serviços deverão ser concluídos até 19h desta terça-feira, 08 de outubro.

Ainda segundo a Deso, o município de Nossa Senhora do Socorro também ficará sem água nesta terça-feira, também para uma manutençao corretiva no Complexo Taiçoca: Marcos Freire, Fernando Collor, João Alves, Piabeta e adjacências. Os serviços deverão ser concluídos até as 18h desta terça-feira.

