Manutenção em estação de tratamento deixa Pirambu sem água nesta quarta

A Iguá Sergipe informa que uma manutenção na Estação de Tratamento de Água, realizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), afeta o fornecimento de água no município de Pirambu sem água nesta quarta-feira (20).

A Iguá diz que a previsão de normalização é gradativa a partir das 15h de hoje. Dessa forma, é recomendado o uso consciente de água armazenada, evitando desperdícios ou atividades que podem ser adiadas.

Para mais informações, o consumidor pode ligar para o telefone 0800 400 4482 ou acessar a agência digital www.digiigua.igua.com.br e aplicativo Digi Iguá.

Com informações da Iguá Sergipe