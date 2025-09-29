Manutenção na adutora Ibura deixa município de Socorro sem água

A Iguá Sergipe informa que uma manutenção no sistema de rede na Adutora Ibura deixa o município de Nossa Senhora do Socorro sem abastecimento de água nesta segunda-feira (29).

As informações passadas pela empresa são de que a previsão de normalização é gradativa a partir das 18 horas de hoje.

Por conta disso, a Iguá Sergipe recomendado o uso consciente de água armazenada, evitando desperdícios ou atividades que podem ser adiadas.

Para mais informações, os canais oficiais de atendimento são: telefone e WhatsApp 0800 400 4482, agência digital www.digiigua.igua.com.br ou aplicativo Digi Iguá.

Com informações da Iguá Sergipe