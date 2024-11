MANUTENÇÃO PROGRAMADA REALIZADA PELA DESO DEIXA MUNICÍPIOS DE ITABAIANA E AREIA BRANCA EM ÁGUA

A Companhia de Abastecimento de Sergipe (Deso), informa que o abastecimento de água é interrompido nesta quinta-feira (14), em Itabaiana e Areia Branca.

A Deso diz que a interrupção acontece para manutenção programada feita pela concessionária Energisa na Captação Jacarecica II.

Os serviços deverão ser concluídos até às 19 horas de hoje. De acordo com a companhia, após a recuperação do sistema, a água retorna às torneiras gradualmente, assim que os reservatórios atingirem seus níveis máximos e as tubulações das redes de distribuição estiverem pressurizadas, podendo levar até 48 horas para chegar às localidades mais afastadas ou elevadas.

A companhia recomenda o uso consciente da água disponível nas caixas d’água domiciliares.