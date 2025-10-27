Maratona: atletas destacam segurança no trânsito de Aracaju durante a corrida

“Durante a prova, a gente não consegue enxergar o que está ao nosso redor, pois nós ficamos muito focados no que está acontecendo à nossa frente. E a segurança dos atletas no trânsito, nas vias da cidade, é importante para que a gente possa se concentrar na prova sem medo de acontecer algum acidente. Então esse trabalho da SMTT hoje é essencial”. Foi com essas palavras que a personal trainer Adriane Linda, de 32 anos, expressou a sua satisfação com o apoio que a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) prestou à Maratona de Aracaju, realizada na manhã deste domingo, 26. A atleta, que veio de Teresina (PI), também aniversariou neste mesmo dia, e comemorou a data correndo com a sua mãe.

Assim como ela, milhares de corredores que participaram da Maratona reconheceram o trabalho da SMTT de Aracaju, que garantiu a segurança viária e a fluidez do trânsito durante toda a manhã no evento esportivo. Com um efetivo de 40 agentes de trânsito, distribuídos em 16 viaturas e 8 motocicletas, a SMTT iniciou a operação ainda na madrugada, por volta das 2h, para garantir que todos os bloqueios, desvios e orientações fossem realizados de forma coordenada. O esquema se estendeu até o final da corrida.

A prova, que teve mais de 10 mil corredores inscritos, inclusive de outros estados, passou por importantes vias da capital, exigindo uma operação detalhada. Para garantir a organização do trânsito e a segurança dos atletas, a SMTT realizou bloqueios em 15 locais estratégicos do percurso, como na rua Urbano Neto e em diversos cruzamentos da avenida Beira Mar com outras vias.

Segundo o coordenador de Trânsito da SMTT, Walter Faro, o planejamento da operação começou semanas antes do evento, o que garantiu uma corrida sem intercorrências. “Nosso objetivo foi garantir tanto a segurança dos atletas quanto o deslocamento seguro dos condutores. A equipe se empenhou em cada ponto estratégico para que a cidade pudesse receber um evento desse porte com tranquilidade. Todas as medidas asseguraram uma maratona organizada, com o mínimo de impacto para quem precisou circular pela cidade. Até o final da prova não houve ocorrências significativas, e a maratona transcorreu tranquilamente”, destacou.

Reconhecimento

Corredores de Aracaju e de outros estados reconheceram que, graças ao trabalho da SMTT, puderam se sentir mais seguros durante a maratona. Foi o caso do agricultor Jideon Farias de Mendonça, de 38 anos, que veio da cidade de Malhador. “Vim para competir a prova de 42 km. Em outros eventos que participei, eu já passei por vários perrengues, situações em que motoristas não respeitavam a sinalização, não respeitavam os corredores. Então ter um órgão como a SMTT organizando o trânsito é de grande importância para todos nós, atletas”, declarou.

O supervisor de segurança Guthemberg Travassos, de 38 anos, também foi correr o mesmo percurso de 42 km. “Já tenho 10 anos de experiência com corridas e digo que, sem o suporte e a segurança da SMTT, este evento não seria viável. Para nós, atletas, é muito mais confortável saber que as vias estão seguras e que a gente vai poder passar tranquilamente, completando a prova de acordo com o que foi treinado”, disse.

Também experiente em corridas, o ajudante de construção Aurélio Souza da Silva, de 52 anos, veio de Feira de Santana (BA) com vários amigos. “O percurso está muito bem sinalizado, e os bloqueios que a SMTT fez está uma maravilha, pois vão nos proporcionar mais segurança. Está de parabéns”, afirmou. Opinião semelhante teve o seu amigo, o gerente Valdir Raimundo Siqueira, de 58 anos, que está correndo em Aracaju pela segunda vez. “As intervenções que a SMTT está fazendo nessa corrida garantem que a gente possa correr tranquilo, sem problema nenhum, sem se preocupar com acidentes. Está sendo um trabalho muito bacana”, declarou.

