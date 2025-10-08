Maratona de Aracaju reunirá mais de 10 mil atletas na capital sergipana

Com todas as vagas preenchidas, a Maratona de Aracaju 2025 promete movimentar a capital sergipana no próximo dia 26 de outubro, reunindo mais de 10 mil atletas nas ruas da cidade. O evento, já consolidado como uma das maiores corridas de rua do estado, reforça o crescimento do esporte e o potencial turístico de Sergipe.

Realizada em diferentes percursos, a competição inclui provas de 5 km, 10 km, 15 km, 21 km (meia maratona) e 42 km (maratona completa), passando por alguns dos principais cartões-postais de Aracaju, como a Orla de Atalaia (ponto de largada), o Centro Histórico e a Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, por exemplo.

A edição deste ano contará com participantes de todo o país: cerca de 30% dos inscritos, aproximadamente 3 mil corredores, vêm de fora do estado, confirmando o caráter nacional da prova. A presença de atletas de outras regiões também tem impacto direto na economia local, especialmente no setor de hospedagem, com alta ocupação registrada na rede hoteleira da capital.

A Maratona de Aracaju 2025 será patrocinada pelo Banese e pela Olympikus, que incluiu o evento entre as 50 corridas de rua oficiais apoiadas pela marca em todo o Brasil. O reconhecimento reforça o papel da prova sergipana no cenário esportivo nacional e contribui para ampliar sua visibilidade.

Segundo Rodrigo Tuchê, diretor da Speed Produções, organizadora da evento, a expectativa para a edição está muito alta. “É um marco histórico para a nossa cidade. Os preparativos estão à todo vapor, já começamos toda a parte de pré-produção e nos próximos dias finalizaremos a nossa grande estrutura para poder atender todos os atletas de dentro e de fora do nosso estado. A Maratona de Aracaju 2025 já é um sucesso, agradecemos a todos pela confiança e desejamos uma boa prova a todos os participantes”, afirmou.

Além do incentivo ao esporte, a maratona também estimula o turismo e o comércio local, atraindo familiares, equipes de apoio e visitantes que aproveitam o fim de semana para conhecer os atrativos da cidade. Para garantir segurança e conforto aos corredores, a organização montou uma estrutura completa com postos de hidratação, equipe médica e áreas de descanso ao longo do percurso. As largadas serão escalonadas por modalidade, a partir das primeiras horas da manhã.

A Maratona de Aracaju 2025 contará com mais de R$50 mil em premiações, elevando ainda mais o nível técnico da competição. Com inscrições esgotadas e expectativa de recorde de público, a edição consolida-se como um dos grandes momentos do calendário esportivo do estado.

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação