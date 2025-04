Marca chinesa chega ao RioMar Aracaju trazendo tecnologia, sustentabilidade e inovação

O RioMar dá as boas-vindas à BYD, líder nacional na comercialização de veículos elétricos e referência mundial quando o assunto é energia limpa. A chegada da marca reforça o compromisso do shopping em oferecer um mix diversificado, sofisticado e alinhado com as demandas do presente — e, claro, com os olhos voltados para o futuro.

A loja foi inaugurada no dia 15 de abril trazendo para o shopping os mais novos veículos elétricos e híbridos da marca chinesa. A modernidade da empresa convida o usuário a construir seus sonhos e viver uma nova era no segmento automotivo. A loja fica localizada no Piso L1, ao lado do Outback.

Presente no Brasil desde 2013, a BYD é sinônimo de inovação e sustentabilidade. Além de transformar a mobilidade urbana com seus automóveis 100% elétricos, a marca também se destaca na produção de tecnologia para energia solar. Suas fábricas, instaladas em Campinas (SP), são responsáveis tanto pela montagem de chassis de ônibus elétricos quanto pela produção de módulos fotovoltaicos, reafirmando a missão de contribuir com a transição energética do país.

Com essa nova operação, o RioMar Aracaju reforça ainda mais o mix de produtos atendendo a todos os públicos — agora, também com experiências voltadas à mobilidade sustentável e ao futuro que queremos construir juntos.

Lotti+Caldas Comunicação – foto divulgação