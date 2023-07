Marcelo Carregosa participa da procissão da padroeira de Simão Dias

Na tarde da última quarta-feira, 26, o empresário Marcelo Carregosa (sem partido), participou com a sua família da solene procissão de Senhora Sant’Ana, excelsa padroeira de Simão Dias.

O empresário recebeu durante o cortejo da padroeira do município localizado na região Centro-sul do Estado, os cumprimentos do ex-governador Belivaldo Chagas (PSD), do ex-prefeito de Simão Dias e secretário executivo da Agricultura, em Sergipe, Marival Santana (UB), das deputadas federais, Katarina Feitoza (PSD) e Yandra Moura (UB), além de demais autoridades do estado e do município.

A procissão de Senhora Sant’Ana marca o encerramento do novenário que iniciou no último dia 17 de julho.

ASCOM – Marcelo Carregosa