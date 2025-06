Marcelo Sobral: um deputado com capilaridade e atuação em todo território sergipano 

O deputado estadual Marcelo Sobral tem se consolidado como um parlamentar de ampla atuação, levando desenvolvimento, recursos e projetos transformadores para diversos municípios sergipanos. Com um olhar especial para sua terra natal, Itaporanga, Sobral expande sua influência e trabalho para regiões como Canindé, Macambira, Pirambu, Porto da Folha e muitas outras, garantindo que as demandas das comunidades sejam atendidas com eficiência e comprometimento.

Recursos que Geram Impacto Real

Recentemente, em Macambira, Marcelo Sobral destinou R$ 300 mil em emendas parlamentares para fortalecer a saúde pública do município. Os investimentos serão aplicados na ampliação e melhoria do atendimento à população, demonstrando o compromisso do parlamentar com o bem-estar dos sergipanos.

“Esses recursos são fundamentais para avançarmos na qualidade dos serviços de saúde. Agradeço ao deputado Marcelo Sobral por seu empenho e por acreditar no desenvolvimento da nossa região”, destacou o prefeito Carivaldo.

Atuação Multiplataforma em Todo o Estado

A capilaridade do trabalho de Marcelo Sobral se reflete em diversas áreas estratégicas:

Agronegócio – Apoio a pequenos e médios produtores rurais, com acesso a crédito, assistência técnica e projetos de modernização.

Juventude e Emprego – Forte atuação atraindo investimentos para Sergipe, como duas indústrias já em fase de instalação em Itaporanga. Essas novas instalações prometem não apenas aumentar a oferta de empregos, mas também dinamizar a economia local, gerando oportunidades significativas para a população.

Turismo – Incentivo a projetos culturais que valorizam o potencial turístico de Sergipe, gerando renda e movimentando a economia local.

Exemplos de Dedicação

Além de Macambira, municípios como Canindé, Pirambu e Porto da Folha também têm recebido atenção especial do deputado, com investimentos em infraestrutura, educação e geração de emprego. Sua presença constante nessas regiões reforça seu compromisso com o desenvolvimento equilibrado de todo o estado.

Itaporanga: Raízes Fortes, Visão Ampliada

Embora sua atuação seja estadual, Itaporanga, sua cidade natal, continua sendo uma prioridade em sua agenda. Desde melhorias na infraestrutura até projetos sociais, Sobral mantém um vínculo forte com sua terra, garantindo que os itaporanguenses tenham acesso a políticas públicas de qualidade.

Um Parlamentar que Conecta e Transforma

Marcelo Sobral não é apenas um deputado que destina recursos, mas um líder que acompanha de perto as necessidades da população. Seu trabalho tem sido marcado por prestígio, força política e resultados concretos, consolidando-o como um dos nomes mais relevantes da atual legislatura sergipana.

Texto e foto assessoria