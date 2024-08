Marcelo Sobral viabiliza construção de 288 casas para Itaporanga

O deputado estadual Marcelo Sobral (União Brasil) celebrou a autorização da primeira etapa da construção das 288 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para o município de Itaporanga D’Ajuda anunciada na última sexta- feira, 23, pelo Ministério das Cidades. Esta conquista é fruto de um pedido do prefeito de Itaporanga, Otávio Sobral, com a articulação estratégica do deputado Marcelo Sobral, que pleiteou junto ao Governo Federal novas moradias para a população.

De acordo com Marcelo Sobral, serão três fases com a construção de 96 casas em cada uma delas. A expectativa é de que em breve as duas novas etapas sejam aprovadas. A construção dessas moradias não é apenas uma resposta à demanda habitacional, mas também um importante motor de desenvolvimento social e econômico para o município.

“Itaporanga merece todo esse nosso empenho. O que mais me inspira a continuar na vida pública é quando conseguimos realizar os sonhos das pessoas que mais precisam e viabilizar esse sonho da casa própria é um dos compromissos que mais me dão orgulho. Brevemente daremos mais informações sobre o cadastramento das famílias que participarão do sorteio. Em breve anunciaremos como será o processo de cadastramento”, anuncia o deputado.

Por Maíra Ribeiro

Foto: Jadilson Simões