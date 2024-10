Márcia Freire vai comandar Ensaio Geral do Pré-Caju no Iate Clube

Festa será o esquenta da prévia carnavalesca e ocorrerá no dia 3 de novembro, também com os shows de Nona e Luiz Ferraz, além das pick-ups do DJ SKy

Para dar as boas-vindas ao Pré-Caju com um “esquenta” ainda maior, a Comissão Organizadora da festa vai promover o Ensaio Geral do Pré-Caju, no lugar da feijoada. Assim, a programação cresceu e agora subirá também ao palco o cantor Luiz Ferraz, além do cantor Nona, DJ Sky e da cantora baiana Márcia Freire, que vai apresentar um show repleto de sucessos, relembrando grandes momentos quando puxava o bloco Papagaios no início da história da maior prévia carnavalesca, há 26 nos atrás.

Dona de uma voz marcante, Márcia Freire promete levar os foliões da badalada festa a uma jornada de emoções. Cheiro de Amor no ar, Chamar você, Doce Obsessão, Vermelho, Lero-lero, Auê, Canto ao pescador, Pureza da paixão, Chamar você e Vai sacudir, vai abalar são algumas das canções que a artista apresentará no palco.

Outra grande novidade em 2024, é que o esquenta do Pré-Caju acontecerá no salão nobre do Iate Clube de Aracaju, um espaço climatizado, confortável e palco de grandes bailes carnavalescos. Com vista para o Rio Sergipe, fica localizado na Avenida Beira Mar, S/N, no bairro Treze de Julho.

O Ensaio Geral do Pré-Caju terá início às 16 horas e os convites estão à venda na loja Point do Ingressos, no primeiro piso do RioMar Shopping Aracaju, que funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. Outra alternativa é comprar através do site oficial da festa www.precaju.com.br. Mais informações pelo Whatsapp (79) 3085-7300.

Pré-Caju 2024

O Pré-Caju vai ocorrer entre os dias 8 e 10 de novembro, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Serão três dias de shows no palco do Camarote Aju, além de dois dias de desfiles de blocos com trios elétricos.

Serviço

O que: Ensaio Geral do Pré-Caju

Quando: 03 de novembro de 2024

Horário: 16 horas

Atrações: Márcia Freire, Nona, Luiz Ferraz e DJ Sky

Vendas: Point do Ingressos, no primeiro piso do RioMar Shopping Aracaju

Realização: Augustus Produções

Por Osanilde Oliveira