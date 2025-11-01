MÁRCIO CONRADO FINALIZA PRIMEIRA SEMANA DE CARAVANA PELO INTERIOR COM FORTE RECEPTIVIDADE DA ADVOCACIA

O advogado Márcio Conrado, candidato ao Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), concluiu a primeira semana da Caravana Explicando o Quinto, iniciativa voltada ao diálogo com a advocacia do interior sergipano.

Nesta semana, nos dias 28 e 30 de outubro, Márcio percorreu os municípios de Itabaianinha, Umbaúba, Estância e Itabaiana, reunindo-se com advogados e advogadas para apresentar suas propostas, divididas em 11 eixos, e ouvir de perto as demandas da classe.

Durante os encontros, ele também concedeu entrevistas a emissoras de rádio, fortalecendo o debate sobre o papel da advocacia e a importância de um Quinto Constitucional representativo e acessível.

“Essa caravana é um movimento de escuta e reconhecimento. Comecei minha trajetória profissional no interior e até hoje advogo fora da capital. Sei das dificuldades e conquistas de quem atua distante dos grandes centros. Por isso, faço questão de ouvir cada colega, de cidade em cidade, para construir uma pauta que reflita as reais necessidades da advocacia sergipana”, destacou Conrado.

O candidato afirmou, ainda, que tem sentido uma recepção calorosa e crescente adesão à sua caminhada pelo interior.

“Tem sido emocionante reencontrar amigos, conhecer novas histórias e perceber que a advocacia sergipana quer ser ouvida. Essa troca tem fortalecido muito nossa caminhada e reafirmado o propósito de representar toda a classe com respeito e diálogo”, completou.

Nas próximas semanas, a caravana seguirá visitando outras regiões do estado, reforçando o compromisso de valorizar a advocacia e defender uma representação equilibrada e participativa no TJSE.

A advocacia do interior fala

A passagem de Márcio Conrado pelos municípios tem despertado manifestações espontâneas de apoio e reconhecimento por parte da advocacia sergipana.

A advogada Jaqueline Mecena destacou a admiração que sentiu já na primeira conversa:

“Esse primeiro contato que eu tive com ele, eu senti uma humildade, uma transparência, uma simplicidade, e um compromisso que não se vê em todos os advogados que militam na área. O meu voto para o Quinto Constitucional será dele, pelo compromisso, pela seriedade que ele me transmitiu, não só como pessoa, mas também como profissional.”

Já Lucas Cardinali ressaltou a trajetória e a representatividade de Márcio Conrado:

“O conheço há quase 20 anos e acompanhei sua trajetória enquanto procurador e depois na advocacia pública. Tenho nele uma das maiores referências técnicas do Estado de Sergipe. Não é à toa que ele é representante de grandes empresários e associações, o que mostra toda a capacidade que ele tem de bem representar a advocacia e a sociedade. Ainda tenho em Márcio uma referência também na OAB, já que ele conhece as pessoas, as causas e as dores dos advogados. Tenho certeza de que será um excelente nome junto ao Tribunal de Justiça.”

A advogada Leila Garção também fez questão de registrar o seu apoio:

“Para mim foi um privilégio muito grande ouvir as propostas, ouvir o percurso do caminho que ele quer fazer. É muito gratificante dizer a ele que ele tem o nosso total apoio.”

Já Edênia Mendonça reforçou a confiança na trajetória do candidato:

“A advocacia merece um representante que reúna ética, coragem e modernidade, e Márcio possui todas essas características. Acredito que sua trajetória profissional e institucional o credencia a ocupar a vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.”

Texto e foto assessoria