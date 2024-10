Márcio Macedo encerra a sexta com caminhada em Socorro e reafirma apoio a Carminha

Após um dia intenso de visitas, o ministro Márcio Macedo percorreu três municípios sergipanos, destacando-se sua participação na Caminhada da Vitória em Nossa Senhora do Socorro, onde renovou seu compromisso de apoio à candidata Carminha.

O ministro Márcio Macedo concluiu a agenda da sexta-feira (4) em Nossa Senhora do Socorro, ao lado do prefeito Padre Inaldo e da candidata Carminha, em um evento marcante para a reta final de campanha. Em seu discurso, Macedo enfatizou os desafios de administrar uma cidade do porte de Socorro, elogiando a gestão do prefeito Inaldo e destacando Carminha como a continuidade necessária para garantir o desenvolvimento e a prosperidade da cidade.

“Padre Inaldo fez um trabalho extraordinário, cuidando das pessoas e garantindo que os serviços públicos funcionem. Toda essa construção precisa continuar. Carminha representa mais do que a continuidade, ela representa a prosperidade do povo de Socorro”, afirmou o ministro, que garantiu seu compromisso de trabalhar junto ao governo federal para apoiar a futura gestão de Carminha.

Com convicção na vitória de Carminha, Macedo destacou que ela contará com seu total apoio e do governo Lula para continuar resolvendo os problemas da cidade: “Ela não está sozinha. Por mais que tentem persegui-la, Deus está ao seu lado, o povo está ao seu lado, e eu estou ao seu lado. E como diz Eclesiastes, os humilhados serão exaltados. Não tenho dúvidas de que o povo de Socorro dará a resposta nas urnas”.

Além de Socorro, o ministro visitou Monte Alegre, onde se reuniu com o candidato a prefeito Evandro Silva e seu vice, Bibia do Couro. Acompanhado da prefeita Nena, Macedo destacou o trabalho exemplar da gestora e reafirmou seu apoio à candidatura de Evandro, ressaltando a importância da continuidade do projeto que tem como base o respeito ao cidadão e ao erário. “Evandro e Bibia darão continuidade a um projeto que deu certo, e a partir de janeiro, estarei à disposição em Brasília para ajudar a buscar recursos e construir políticas públicas que promovam o desenvolvimento de Monte Alegre”, declarou.

O dia também incluiu uma caminhada em Porto da Folha, ao lado do candidato a prefeito Everton da Saúde e do vice Saininho de Manoel de Rosinha. Com grande adesão popular, o ministro destacou a necessidade de Porto da Folha retomar o caminho do desenvolvimento. “Chegou a hora de Porto da Folha mudar. Everton da Saúde tem experiência para cuidar das pessoas e da cidade. O povo quer mudança, e a partir de janeiro, estarei pronto para ajudar a levar recursos e projetos para o município”, finalizou.

Fonte e foto assessoria