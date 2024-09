Márcio Macedo participa de caminhada em Cristinápolis ao lado de Sandro de Jesus

Na manhã deste sábado, 28, um verdadeiro mar vermelho tomou conta das ruas de Cristinápolis, marcando a caminhada com a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, ao lado do prefeito Sandro de Jesus e do vice-prefeito Zé de Alaíde. O evento, que reuniu uma multidão, foi mais uma demonstração de força e apoio à reeleição de Sandro à prefeitura.

Durante a caminhada, Márcio destacou o compromisso com o desenvolvimento de Cristinápolis e a continuidade dos avanços conquistados na gestão de Sandro e Zé. “Sempre estive ao lado do povo de Cristinápolis. Conheço a realidade de sua gente. Quando deputado federal, destinei mais de R$ 1 milhão em emendas para saúde e infraestrutura. E agora, com o novo PAC, o governo Lula investiu mais R$ 4,5 milhões aqui, fruto da nossa articulação”, declarou o ministro, reafirmando o compromisso de continuar trabalhando pela cidade.

Sandro de Jesus, emocionado, agradeceu o apoio do ministro e do governo federal, destacando as transformações que sua gestão trouxe ao município. “Márcio trouxe dignidade para o povo de Cristinápolis e para o Brasil inteiro. Com o apoio dele, conseguimos recursos que transformaram a nossa cidade, como a reforma da clínica 24 horas e a construção de uma escola em tempo integral no valor de R$ 9 milhões”, afirmou o prefeito, ressaltando a importância das parcerias para garantir mais melhorias ao município.

O ministro também fez questão de reforçar o apoio à candidatura de Marcos do Assentamento, candidato pelo PT em Cristinápolis, reforçando o time de Lula na região. “Cristinápolis merece continuar crescendo com Sandro de Jesus prefeito e Zé de Alaíde vice-prefeito. Este é o time que trabalha pelo povo, que cuida das pessoas, e que faz o desenvolvimento chegar”, disse Márcio Macedo, exaltando o compromisso com o futuro do município.

Além disso, Márcio Macedo lembrou que, ao longo dos últimos meses, importantes investimentos foram realizados em Cristinápolis através do governo federal. Entre eles, o destaque para a unidade odontológica móvel, que recebeu R$ 600 mil, e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que garantiu a destinação de R$ 21,51 milhões em benefício de 3,92 mil famílias. Recursos significativos também foram aplicados na área da cultura, com a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc somando mais de R$ 590 mil.

Márcio concluiu seu discurso reafirmando o compromisso com o município e destacando a importância de dar continuidade a uma gestão que coloca o povo no centro das decisões. “Este é o palanque do amor, da paz e do respeito. Aqui, cuidamos das pessoas e garantimos que o desenvolvimento chegue a todos. Cristinápolis merece continuar avançando”, finalizou o ministro, sob aplausos dos presentes.

A caminhada em Cristinápolis reforçou a parceria de longa data entre Márcio Macêdo e a gestão de Sandro de Jesus, marcada por um trabalho incansável em prol do desenvolvimento local. O evento simboliza o fortalecimento de um projeto político comprometido com as necessidades da população e com o crescimento da cidade.

Foto e texto: Assessoria