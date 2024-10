Márcio Macedo participa de mais um dia de agendas, fortalecendo o time de Lula

O ministro Márcio Macedo participou de mais três atividades políticas no interior sergipano nesta segunda-feira (30). Em Simão Dias, reforçou seu apoio à gestão local e destacou os investimentos feitos pelo governo federal na cidade. Ao lado do prefeito Cristiano Viana e de Renaldo, o ministro participou de uma caminhada no residencial José Neves da Costa, onde será construída uma Unidade Básica de Saúde (UBS), fruto de uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão destinada por Macedo durante seu mandato como deputado federal.

Em sua fala, Macedo ressaltou a importância da gestão de Cristiano Viana, elogiando sua competência e compromisso com a população. “Cristiano tem se mostrado uma grande revelação na administração pública de Sergipe, aplicando cada centavo captado do governo federal em projetos que beneficiam diretamente a vida das pessoas. Ajudei diretamente a trazer mais de R$ 34 milhões em investimentos, sendo R$ 3 milhões provenientes de emendas parlamentares de minha autoria, R$ 16 milhões destinados à construção de casas populares pelo programa Minha Casa, Minha Vida, e cerca de R$ 15 milhões de obras selecionadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”, destacou o ministro.

“Simão Dias não pode cair em mãos erradas. O povo deve refletir sobre o passado e o presente, e fazer a escolha certa para continuar o desenvolvimento da cidade”, afirmou, reforçando seu apoio à reeleição de Cristiano e Renaldo, que têm priorizado a saúde e a educação na cidade.

Já em Poço Verde, Macedo participou de atividades políticas ao lado do candidato a prefeito Roberto Barracão e de sua vice, Edna de Toinho de Dorinha. Durante a visita, o ministro fez questão de visitar a família de Dimas Rabelo, que sempre foi uma referência do Partido dos Trabalhadores na cidade, destacando a importância de sua memória para a construção da trajetória política local.

Em um ato no residencial Marcelo Déda, o ministro reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Poço Verde. “Roberto Barracão representa a verdadeira mudança para a cidade. Ele tem a capacidade de romper com o ciclo de estagnação e trazer progresso para Poço Verde”, disse Macedo. Ele também destacou a necessidade de uma gestão eficiente e planejada, comprometendo-se a auxiliar Barracão na busca por recursos em Brasília. “A partir de 2 de janeiro, estarei de portas abertas no Palácio do Planalto, e iremos juntos a todos os ministérios levar os projetos que melhorem a vida da população de Poço Verde”, afirmou.

Por fim, Macedo iniciou sua agenda do dia com uma visita à feira de Carira, onde esteve ao lado do prefeito Diogo Machado, candidato à reeleição, e sua vice, Joílda Dutra. O ministro visitou os comerciantes, comerciários e feirantes da cidade, enfatizando o legado político de Diogo, que, segundo ele, aprendeu com o pai, Bosco Machado, a importância de cuidar das pessoas e da cidade. “Diogo tem sido um dos melhores prefeitos que Carira já teve. Ele fez história e merece continuar trabalhando pelo seu povo”, declarou Macedo. Ele também reafirmou seu compromisso de apoio à próxima gestão de Diogo, garantindo que estará ao lado do prefeito em busca de mais recursos e investimentos para o município.

A passagem do ministro Márcio Macedo por Sergipe reforçou sua proximidade com as lideranças locais e seu comprometimento em garantir o desenvolvimento das cidades sergipanas, por meio de investimentos federais e ações de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população.

Fonte e foto assessoria