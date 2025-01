Marcones Melo é empossado prefeito de General Maynard e faz história no município

Marcones Melo tomou posse como prefeito de General Maynard em uma cerimônia realizada na Clube Recreativo muni, consolidando um marco histórico para a cidade. Eleito com quase 52% dos votos válidos, Marcones é o prefeito mais jovem da história do município, assumindo a gestão para o mandato de quatro anos.

A solenidade contou com a presença de autoridades locais e de lideranças políticas da região, além de familiares, amigos e moradores que lotaram o local para prestigiar o evento. O momento foi marcado por grande simbolismo, destacando a continuidade e renovação no comando da administração pública.

Um marco na política de General Maynard

A posse de Marcones Melo reforça a relevância de um feito inédito no município: ele é o primeiro sucessor eleito diretamente após o término do mandato de um antecessor. Valmir de Nira, ex-prefeito reeleito e figura política influente, deixou um legado que foi amplamente reconhecido nas urnas com a vitória de Marcones.

“Este é um dia histórico para General Maynard. É a prova de que a confiança no trabalho e no compromisso com a população pode superar desafios e promover transformações. Estou honrado em suceder Valmir, um líder que fez tanto pela nossa cidade”, declarou Marcones em seu discurso.

Desafios e compromissos para o futuro

Marcones assume o comando do município com a promessa de dar continuidade a projetos já iniciados, além de implementar novas ações voltadas para o desenvolvimento local. Educação, saúde e infraestrutura foram citados como prioridades em seu plano de governo.

“Temos muito trabalho pela frente. Meu compromisso é com cada cidadão de General Maynard, para que possamos avançar e construir uma cidade ainda melhor, com mais oportunidades e qualidade de vida para todos”, afirmou o prefeito.

Além de Marcones, os vereadores eleitos também tomaram posse e reforçaram o compromisso de trabalhar em conjunto com o executivo municipal.

O mais jovem prefeito da história

A eleição de Marcones Melo também destaca uma renovação geracional na política de General Maynard. Aos 30 anos, ele assume como o mais jovem prefeito do município, representando uma nova liderança com ideias frescas e o compromisso de dialogar com todas as gerações.

Ascom / Marcones Melo