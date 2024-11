Marcones Melo participa de Seminário Novos Gestores da CNM

O prefeito eleito de General Maynard, Marcones Melo, marcou presença no Seminário Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

O evento, reconhecido como o maior e mais estruturado do Brasil voltado à capacitação de gestores municipais, reúne prefeitos de todo o país para debater os desafios e as responsabilidades de comandar administrações locais.

Durante o seminário, Marcones destacou a importância de buscar orientações técnicas e trocar experiências com outros gestores. “Este evento é uma oportunidade indispensável para alinhar estratégias de gestão, entender as demandas dos municípios e garantir que General Maynard seja conduzida com responsabilidade e eficiência. Nosso compromisso é oferecer à população uma administração que priorize resultados concretos e o bem-estar de todos”, afirmou.

A programação do seminário incluiu palestras sobre gestão fiscal, captação de recursos, desenvolvimento sustentável, educação, saúde e infraestrutura, além de painéis com especialistas e líderes políticos. Marcones aproveitou o espaço para dialogar com representantes de órgãos federais e estaduais, buscando parcerias que possam beneficiar General Maynard nos próximos anos.

O evento reflete o compromisso de Marcones em iniciar sua gestão com planejamento e preparação, visando uma administração transparente e alinhada às reais necessidades da cidade. “Estamos nos preparando para enfrentar os desafios que virão e, ao mesmo tempo, buscar soluções inovadoras para transformar General Maynard em um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida”, concluiu.

Com o seminário, o prefeito eleito reforça sua determinação em fazer de General Maynard uma cidade ainda mais forte, promovendo avanços em áreas essenciais para o progresso local.

Ascom | Marcones Melo