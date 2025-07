Marcos Andrade apresenta resultados do Vai Turismo em palestra na CNC

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, Marcos Andrade, proferiu palestra nesta segunda-feira (07), no primeiro dia do Conecta, evento realizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), que reúne representantes das regionais de Sesc e Senac, além de técnicos das federações do comércio dos estados brasileiros e federações nacionais de categorias empresariais representadas.

Andrade, em companhia das representantes do Conselho Empresarial de Turismo (Cetur) da CNC, Aline Lopes e Vanessa Paganelli, falou sobre o programa Vai Turismo, desenvolvido pelo Cetur, em parceria com a Fecomércio Sergipe, no espaço temático de Representação, mostrando resultados apresentados no estado de Sergipe, pioneiro no Brasil nas ações do projeto.

Marcos Andrade destacou o andamento do projeto, as ações que ajudaram na evolução do turismo das cidades de São Cristóvão, Laranjeiras, Itabaianinha e Tobias Barreto, que iniciaram as atividades e já mostram um grande processo evolutivo no turismo, com aumento do fluxo de turistas, profissionalização dos trabalhadores do segmento e geração de novos empregos e empresas do setor nas cidades. Além disso, o presidente do Sistema Fecomércio falou sobre a adesão de mais quatro municípios ao projeto. As cidades de Aracaju, Estância, Itaporanga e Pacatuba, que já estão com trabalhos em andamento.

“Os resultados do Vai Turismo em Sergipe já estão sendo transformadores nas cidades participantes e elevando o posicionamento de Sergipe no turismo nacional. Estamos medindo com indicadores os avanços e vemos que estamos certos no desenvolvimento do projeto, em parceria com as prefeituras e o Governo do Estado. Tudo isso conta com o apoio da CNC, de nosso presidente, Roberto Tadros, que tem trabalhado para que possamos fazer de Sergipe um estado cada vez mais bem-posicionado no turismo brasileiro. Tanto que somos um dos estados que mais estão crescendo no Brasil, muito acima da média nacional”, disse Andrade.

A delegação que acompanha o presidente Marcos Andrade é composta pelos diretores regionais do Sesc e Senac, Aparecida Farias e Nilson Lima, além de técnicos da Fecomércio, Sesc e Senac. O Conecta acontece até a terça-feira (08), mas a delegação permanecerá também no evento Sicomércio, que seguirá até a sexta-feira, dia 11.

Texto e foto Márcio Rocha