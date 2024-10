Maria Cícera participa de entrevista no programa Inove Notícias com Kleber Alves

Na última terça-feira, Maria Cícera, candidata a vereadora, participou de uma entrevista ao vivo no programa de rádio Inove Notícias, apresentado por Kleber Alves.

Durante o bate-papo, que pode ser conferido a partir do minuto 22 do vídeo disponível no link abaixo, Maria discutiu suas principais propostas para Aracaju e reforçou seu compromisso com as áreas de inclusão, saúde e educação.

A entrevista abordou temas importantes para o futuro da cidade e contou com grande participação dos ouvintes.

Link:

https://www.youtube.com/live/VAkN7fZlbKI