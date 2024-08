Maria São Pedro Silveira é candidata a vereadora no município de Umbaúba

Conheça a trajetória de vida, política e propostas de campanha de Pedrita

A empreendedora Maria São Pedro Silveira, de 53 anos, conhecida como Pedrita, é candidata a vereadora de Umbaúba pelo Partido Verde (PV). Se eleita, pretende encontrar soluções para resolver as problemáticas que assolam a população do município. Além disso, a candidata irá propor projetos de lei nas áreas da educação, infraestrutura, segurança, meio ambiente, assistência social e saúde. Dentre as suas propostas de campanha, destaca-se a implantação de uma casa de apoio para o povo de Umbaúba em Aracaju.

De acordo com a candidata a vereadora de Umbaúba, Maria São Pedro, a casa de apoio na capital sergipana é imprescindível para que os umbaubenses realizem seus exames, consultas, procedimentos cirúrgicos e acompanhem os enfermos com conforto e segurança.

“Esse é um dos meus sonhos e sei que é de extrema necessidade para o nosso povo. Por isso, vou lutar para implantarmos a casa de apoio, em Aracaju, o mais rápido possível. Sei que várias promessas foram lançadas por Políticos passados, deixando os umbaubenses frustrados com essa falsa promessa. Para mim, será uma grande satisfação concretizar esse sonho que é dos meus conterrâneos”, expressou a candidata Pedrita.

Quem é a candidata? Filha de Joaquim e Dona Batista, Maria São Pedro Silveira Souza Lima, de 53 anos, nasceu em Umbaúba. Com 8 anos de idade, ela foi para Aracaju com o objetivo de estudar. Pedrita tem dois filhos, Williane e William, ama natureza e a verdade, além de possuir muita fé em Deus.

Carreira profissional – Com uma carreira profissional consolidada, a candidata a vereadora de Umbaúba tem experiência nas áreas de administração, operações bancárias, citricultura, odontologia e como empreendedora do segmento de imóveis. Sem dúvidas, Maria São Pedro Lima está mais que preparada para assumir uma cadeira da Câmara Municipal de Vereadores de Umbaúba.

Trajetória Política – A candidata a vereadora Pedrita já se candidatou a prefeita de Umbaúba com grandes projetos e escutou os relatos da população com seriedade. Assim, ela decidiu se colocar à disposição para a vaga de vereadora do município nesta eleição. “Sinto que neste momento, eu sendo eleita como vereadora, será o início da construção do nosso sonho de ser a prefeita da nossa grande Umbaúba”, destacou. Graças a Deus, sou bem acolhida em todas as comunidades e povoados do meu município. Juntos, eu e o povo, vamos ter mais conquistas em prol da nossa cidade”, afirmou.

A candidata a vereadora Pedrita irá fortalecer a política de Umbaúba, propondo mudanças, renovação e inovação. Ela está acompanhada da candidata a prefeita do município Juliana e do vice-prefeito Raimundo Arv, de Aluísio do Mamão e do ex-prefeito de Umbaúba professor Anderson.

Assessoria de imprensa da candidata a Vereadora de Umbaúba Pedrita