Marinete do Forró terá edição especial julina com programação de city tour

O sucesso do Forró Caju 2024, evento realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), bem como dos demais festejos ocorridos na cidade ao longo do mês de junho, atraíram turistas de todas as partes do país para a capital sergipana. O mês de junho terminou com saldo positivo para o turismo e, o mês de julho, conhecido como período ‘julino’, também promete intenso fluxo turístico na capital sergipana.

É o que aponta o portal de viagens Decolar, que coloca Aracaju entre os 15 destinos escolhidos por turistas que planejam férias de inverno. O estudo foi realizado com base na procura por pacotes nacionais e internacionais no site e app da Decolar para viagens em julho deste ano.

Atenta a esse fluxo de visitantes, a Secretaria Municipal do Turismo (Setur) elaborou uma edição especial julina da Marinete do Forró, entre os dias 3 e 31 de julho. De acordo com o secretário municipal do Turismo, Jorge Fraga, os passeios ocorrerão todas as quartas, quintas, sexta-feiras e sábados, com 2 roteiros diferenciados: Marinete City Tour e Marinete Circular Orla.

“No mês de junho elaboramos uma programação especial da Marinete do Forró e foi muito bem recebida pela população e pelos vários turistas de todo o país. Os depoimentos de todos eram de fascinação com esse inigualável produto turístico. E para o mês de julho, vamos repetir a dose com essa edição especial julina para atender a forte demanda que existe pelo veículo e por essa projeção de procura por Aracaju feita pela Decolar”, explica o secretário Jorge Fraga.

Confira abaixo a programação:

Marinete City Tour

Passeio pela cidade, das 14h30 às 17h30

Quartas-feiras – 3, 10, 17, 24 e 31 de julho

Quintas-feiras – 4, 11, 18 e 25 de julho

Roteiro: Arcos da Orla da Atalaia, às 14h30; Largo da Gente Sergipana (tempo de permanência: 15min); Orla do Bairro Industrial/Centro de Artesanato Chica Chaves (tempo de permanência: 15 min); mercados centrais (tempo de permanência: 20 min), finalizando o tour em frente aos Arcos da Orla da Atalaia.

Marinete Circular Orla

Passeio em circuitos bate/volta na Orla da Atalaia, em quatro horários: 16h, 17h, 18h e 19h

Sextas-feiras – 5, 12, 19 e 26 de julho

Sábados – 6, 13, 20 e 27 de julho

Roteiro: Arcos da Orla da Atalaia, toda extensão hoteleira, contorno no Farol da Marinha do Brasil (Coroa do Meio), Passarela do Caranguejo e retorno ao ponto de partida.

Acesso à Marinete

Devido à grande procura, a ocupação das vagas para os passeios é feita sempre por ordem de chegada, que começa às 13h, no Posto de Informação, ao lado dos Arcos da Orla da Atalaia. O passeio é gratuito e para fazer parte desta fantástica experiência turística e cultural o interessado deve fazer o cadastro a partir das 13h para recebimento da pulseira de acesso ao veículo.

Outras informações podem ser obtidas na Central da Marinete pelo número (79) 9-9152-2790, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Marinete do Forró

A Marinete do Forró é uma ação realizada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), em parceria com a Viação Progresso. O projeto se consolidou como o mais bem sucedido produto turístico do estado, atraindo a atenção não só de sergipanos e turistas de todas as partes do país, como também dos grandes veículos de comunicação nacional, a exemplo das redes Globo, Record, Bandeirantes e suas afiliadas.

