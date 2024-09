Mário de Sandra lidera com 70,89% dos votos válidos em Muribeca

Uma pesquisa realizada no dia 20 de setembro pelo Instituto de Pesquisas do Nordeste (INOR) em Muribeca mostra o atual prefeito e candidato à reeleição, Mário de Sandra (PSD), liderando a corrida eleitoral com 70,89% dos votos válidos.

A pesquisa ainda mostra o candidato de oposição, Silvio Barreto (União Brasil), com 27,23% das intenções, e Kecya de Zé Baixinho (PT) com 1,88%. A pesquisa está registrada no TSE sob o nº SE-05742/2024 e entrevistou 527 pessoas. A margem de erro é de 4,12%.

Em rejeição, Kecya de Zé Baixinho lidera com 27,70%, Silvio com 24,29%, Mário de Sandra com 16,13%, não sabem ou não responderam 25,81% e branco ou nulo 6,07%.

Fonte e foto assessoria