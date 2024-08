Mário: “estou preparado para trabalhar e melhorar a vida do povo de Riachão”

O pré-candidato a prefeito de Riachão do Dantas pelo União Brasil, Mário de Mi Fontes participou na tarde desta quarta-feira, 31, de uma entrevista no Programa Passando a Limpo, na Luandê FM, com o radialista Sidney Sérvulo, onde destacou a escolha do seu candidato a vice-prefeito, Albertino Franco. “O pai de Albertino era melhor amigo do meu avô, e ele sempre foi um homem respeitado por todos. Quando fizemos o convite, todos os aliados e amigos próximos de Albertino apoiaram a candidatura dele como nosso vice”, destacou ele.

O pré-candidato também enfatizou a necessidade de uma gestão que olhe para os problemas reais do município de Riachão do Dantas, principalmente no setor de infraestrutura, saneamento básico e obras da cidade. “Têm viagens que fazemos dentro da nossa região que levam cerca de 3 horas de duração por conta das estradas. Essa situação afeta diretamente a agricultura familiar local, que sente no dia a dia as dificuldades com as ruas de Riachão”, afirmou Mário, que também é agricultor, evidenciando a preocupação com os trabalhadores rurais.

Perguntado sobre o plano de governo para Riachão do Dantas, Mário de Mi Fontes destacou que seu plano já está pronto para apresentar na homologação de sua candidatura a partir da convenção partidária no próximo domingo, 4. “Temos nossos projetos já bem estruturados, como por exemplo, drenagens, construção de creches, e um dos principais que se chama ‘Para região da Serra’, onde entendemos a situação de moradores que moram nesta importante região e que em eventuais urgências, precisam se deslocar até o centro da cidade. O que pretendemos é criar uma UPA para atender essa parte da população”, finalizou ele.

Na oportunidade, Mário convidou os ouvintes para Convenção do União Brasil, PSB, Podemos e Democracia Cristã, que será realizada no próximo domingo, dia 04, às 8h44, no Clube Social.

