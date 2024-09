Marival Santana assina Carta Compromisso com o Instituto Ana Carolina

Na noite desta quarta-feira, 25 de setembro, Marival Santana, candidato a prefeito de Simão Dias, e seu vice, Fábio Rabelo, demonstraram um importante compromisso com a comunidade ao assinarem uma Carta Compromisso com o Instituto Ana Carolina, organização dedicada ao apoio de autistas e suas famílias. O ato, que contou com a presença do presidente do Instituto, Raimundo Oliveira, representou um marco na luta por mais inclusão, direitos e assistência para as pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) em Simão Dias.

A assinatura da carta reflete a urgência de garantir políticas públicas voltadas para essa população, que enfrenta desafios diários para acessar saúde, educação e outros serviços essenciais. A luta dessas mães, pais e familiares por condições dignas e suporte adequado é uma batalha constante, muitas vezes negligenciada pelas gestões públicas. A presença de Marival e Fábio neste ato mostra o comprometimento dos candidatos em ouvir e atender as demandas da população.

Com essa assinatura, o candidato a prefeito se compromete a implementar ações concretas e a Carta Compromisso assinada reafirma o compromisso de Marival e Fábio em colaborar diretamente com o Instituto Ana Carolina e outras entidades que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, promovendo uma gestão inclusiva e participativa.

Este ato, mais do que simbólico, representa um avanço significativo na garantia de direitos e na construção de uma cidade mais justa para todos, onde o poder público atue de forma ativa na construção de políticas voltadas para a inclusão e o bem-estar da população autista e de suas famílias.

Ascom – Marival Santana