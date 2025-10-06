Maruim será o 59º município a receber a caravana do ‘Sergipe é aqui’, na sexta

Localizada na Grande Aracaju e com mais de 170 anos de história, a cidade de Maruim se tornará a capital do estado por um dia com a passagem da 59ª edição do ‘Sergipe é aqui’. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), já percorreu mais de dois terços dos municípios sergipanos e ofertará ao longo de toda a sexta-feira, 17, um leque de serviços para a população maruinense.

O município, com cerca de 95 mil metros quadrados de extensão, receberá toda a estrutura itinerante do Governo do Estado no entorno da Escola Estadual Doutor Alcides Pereira. Entre os mais de 160 serviços disponíveis aos cerca de 15 mil habitantes, estarão a emissão de documentos como Ofícios, CNI, CPF, CNH, Certidão de Nascimento e IDJovem; licenciamento de veículos; cadastro no banco de medula óssea; emissão do Passe Livre; exames de sangue; estudo de solo e distribuição de mudas; renegociação de dívidas; testes de DNA; Carreta da Mulher e do Homem, dentre outros.

Para o governador, Fábio Mitidieri, o programa chega com o mesmo entusiasmo da primeira edição, podendo transformar a realidade da população local. “A cada nova edição do ‘Sergipe é aqui’, reforçamos o nosso compromisso de levar o Governo para cada vez mais perto das pessoas, ouvindo suas demandas e entregando serviços de forma direta e eficiente. Esse projeto não é apenas uma ação de governo, é uma ação de escuta, de cuidado e de presença. Seguiremos firmes, com trabalho, diálogo e responsabilidade, construindo um Sergipe mais justo e mais próximo de quem mais precisa”, destacou.

Já para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, o projeto é um grande exemplo da gestão integrada e do planejamento eficiente. “A cada edição, mobilizamos dezenas de secretarias e órgãos estaduais para garantir que os serviços públicos que já chegam diretamente à população estejam reunidos todos em um só lugar, facilitando o dia a dia dos sergipanos. Nosso papel na Casa Civil é justamente articular essas ações, ouvir os municípios e assegurar que o Governo funcione como uma engrenagem coesa, presente e acessível. Já são 59 edições levando cidadania, resolvendo demandas e fortalecendo o vínculo entre o Estado e os municipios”, afirmou.

Segundo o prefeito de Maruim, Gilberto Maynart, receber o ‘Sergipe é aqui’ é uma honra para o município, além de demonstrar a parceria entre o Governo e as prefeituras. “Essa presença ativa do Estado aqui, no dia a dia da nossa comunidade, faz toda a diferença. Em nome de toda a nossa população, agradeço ao governador e a toda a equipe do Governo de Sergipe por essa parceria que fortalece o nosso município não só com os serviços, mas também com tantos investimentos que chegarão para o nosso povo”, ressaltou.

