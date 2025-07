Mastruz com Leite e Devinho Novaes se apresentam fim de semana, em Santo Amaro

A Prefeitura de Santo Amaro das Brotas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, realizará a quinta edição do Forró das Brotas, nesta sexta-feira e sábado, 18 e 19 de julho, a partir das 21h, na Praça de Eventos, localizada no Centro da cidade.

O evento encerra o período junino sergipano com apresentações das bandas Magníficos, Mastruz com Leite, Devinho Novaes, Peruanno (ex-cavaleiros do forró) e outras atrações locais e nacionais que levarão o melhor do forró e do arrocha para o público presente.

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA (18/7)

21h – Léo Prado

22h – Anselmo Fonseca

23h – Devinho Novaes

00h30 – Discarada

02h – Magníficos

03h30 – Corisco do Trovão

SÁBADO (19/7)

21h – Negão Aboiador

22h – Duduzinho

23h – Peruanno

00h30 – Adryan Lima

02h – Mastruz com Leite

03h30 – Gigantes Prime

