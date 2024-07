Mata do Junco recebe cerca de 14 mil mudas nativas em Capela

O Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, Unidade de Conservação Estadual, localizada no município de Capela, recebeu nos últimos meses o plantio de aproximadamente 14 mil mudas nativas, fruto de compensação ambiental. Ao todo, quatro empresas desenvolvem projetos de reposição florestal na reserva, cujas ações incluem o plantio compensatório de mudas e ações de educação ambiental com a comunidade do entorno. Por meio das ações de plantio, serão recuperados 64,62 hectares da unidade

O gestor do Reserva do Junco, Mário Sérgio Melo Barreto, destacou o objetivo das vistorias. “O que nós estamos vendo é resultado de parcerias e deliberações das compensações ambientais, a fim de recuperar, gradativamente, as áreas degradadas dentro de áreas protegidas. Esse monitoramento das etapas é de extrema importância para o processo de plantio”, disse ele. Barreto enfatizou, ainda, que a quantidade de mudas plantadas tende a aumentar conforme os projetos de reposição forem avançando.

Responsável pela recuperação de três áreas da Mata do Junco, que corresponde a 7,63 ha, a Transportadora Associada de Gás (TAG) realiza o plantio compensatório de 12.800 mudas na unidade de conservação. A empresa executora do projeto é a Ambientec Soluções Sustentáveis.

De acordo com o coordenador do projeto, diretor executivo da Ambientec, João Victor Maia d’Avila, a ação visa aumentar a cobertura vegetal da Mata do Junco e cobrir alguns fragmentos que ainda estão descobertos. Ainda de acordo com ele, 70% das mudas utilizadas no plantio são fornecidas pelo Viveiro União das Mulheres, que fica no Assentamento José Emídio dos Santos, em Capela. “Tem sido muito gratificante estar aqui porque a gente trabalha com o apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, da gestão da unidade, o pessoal do Incra também tem apoiado bastante, visto que aqui ainda é reserva legal de assentamento”, concluiu.

