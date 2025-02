Maurício Maravilha comemora início dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal

Foi aberto oficialmente os trabalhos da nova legislatura da Câmara Municipal de Aracaju na manhã desta terça-feira, 4 de fevereiro. O vereador de primeiro mandato, Maurício Maravilha (União Brasil) comemorou o início dos trabalhos, reforçou o compromisso em buscar melhorias para a população e destacou a importancia da parceria entre os poderes legislativo e executivo.

“Estou muito feliz e entusiasmado com o início dos trabalhos legislativos na Câmara. O trabalho nas ruas já começou no início do ano e vou continuar perto do povo cumprindo meu compromisso de fiscalizar e buscar melhorias para todas as regiões da capital”, garante.

O parlamentar reforçou a importância de manter parceria e colaborar com o trabalho da prefeita Emília Corrêa.

“O discurso da prefeita me motivou ainda mais a necessidade de fortalecer esta parceria em prol dos aracajuanos com o objetivo de levar a qualidade de vida e desenvolvimento para o nosso povo”, salientou o vereador.

Por Marcele Machado