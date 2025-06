Maysa Reis anima o ‘Arraiá Kids’ neste domingo no Shopping Jardins

Festa acontece no dia 15 de junho, a partir das 16 horas, no Shopping Jardins em Aracaju

As matutinhas, os matutinhos e toda a família têm encontro marcado com a cantora Maysa Reis neste domingo, 15 de junho de 2025. A partir das 16 horas, a Eneva brinda o público com o ‘Arraiá Kids’ do Shopping Jardins e o arrasta-pé acontece na Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Kalunga. O acesso será gratuito, basta caprichar no traje junino, levar a animação e aproveitar. Os fãs que desejam tirar fotos com Maysa Reis devem realizar agendamento prévio pelo Shopping Jardins App (Android e iOS).

A cantora multitalentosa preparou um repertório especial para o ‘Arraiá Kids’ com clássicos juninos, canções infantis e hits da temporada com o toque envolvente da sanfona. “Convido a criançada e toda a família para a gente cantar, dançar, se divertir, quebrar o caranguejo, fazer uma quadrilha bem linda, celebrar os santos juninos e ser feliz”, afirma Maysa Reis.

A festança integra a programação da ‘Vila do Amor’, que segue até o final do mês com muito arrasta-pé e barraquinhas com artigos juninos e artesanato em um cenário perfeito para as tradicionais fotos. Confira as atrações gratuitas:

15/06 (domingo)

16h – Arraiá Kids com Maysa Reis.

18/06 (quarta-feira)

16h – Sanfoneiro mirim Kauã Sidney, da Serra do Machado;

17h – Forró da Melhor Idade IBEM;

19h – Quadrilha junina Rosa Dourada.

21/06 (sábado)

17h – Trio Pé de Serra.

25/06 (quarta-feira)

19h – Quadrilha junina Asa Branca.

Arraiá Kids

O quê? Festa junina para toda a família aproveitar ao som da cantora Maysa Reis.

Quando? Domingo, 15 de junho, a partir das 16h.

Onde? Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito. Fotos com a cantora: agendamento prévio pelo Shopping Jardins App (Android e iOS).

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação