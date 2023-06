Maysa Reis e outras atrações animam o final de semana da criançada

Programação no Shopping Jardins conta com personagens divertidos, trio pé de serra, muita música e dança neste sábado e domingo, 10 e 11 de junho

Neste sábado, 10 de junho, a cantora Maysa Reis comanda o ‘Arraiá Kids’ no Shopping Jardins. A festa ao som de clássicos juninos e músicas infantis acontece em duas sessões, iniciadas às 14h30 e às 17h, no espaço ‘Anarriê Jardins’, em frente à Praça de Eventos Ipê (próximo à loja Riachuelo). Os ingressos foram distribuídos gratuitamente e estão esgotados. Para quem garantiu a pulseira de acesso, é só vestir o traje junino, levar a alegria e aproveitar a festança. A organização ressalta que será proibida a entrada com traques de salão, estrelinhas ou quaisquer outros fogos de artifício.

No domingo, 11 de junho, toda a família tem a oportunidade de curtir o ‘Arrasta-pé Jardins’. Durante a diversão com personagens temáticos e trio pé de serra, crianças e adultos aprendem passos de dança e todos saem pelo mall em uma animada quadrilha junina. O arrasta-pé acontece no espaço ‘Anarriê Jardins’ em sessões iniciadas às 15h, 16h e 17h. O acesso é gratuito. Basta o adulto responsável pela criança apresentar o cadastro de usuário do Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS). A atração segue até o dia 18 de junho, sendo realizada aos sábados e domingos, com exceção do dia 10 de junho.

Além das atrações juninas, o lazer das famílias no Shopping Jardins conta também com exibições de ‘A Pequena Sereia’, ‘Transformers: O Despertar das Feras’ e outros filmes no Cinemark, games e brincadeiras no parque indoor Puppy Play, passeios a bordo dos carros e pelúcias elétricos do Kids Car, diversão no Circuito da Galinha Pintadinha, preciosidades feitas à mão na ‘Quermesse da Serra do Machado’ e artigos produzidos em diversas regiões do Brasil e do mundo apresentados na ‘Feira Nações e Artes’.

Adoção animal

Neste sábado, 10 de junho, das 16h às 20h, o Shopping Jardins recebe evento de adoção animal promovido pela Superintendência de Proteção Animal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas de Sergipe (Semac). Cães e gatos, filhotes e adultos, provenientes de diversas instituições de Sergipe estarão em busca de um lar e, durante a mobilização, haverá sorteio de brindes, distribuição de vermífugos e brindes, além de brincadeiras para crianças e pets. A ação acontece no espaço em frente ao Bob´s na Praça de Alimentação Arcos e o acesso é gratuito.

Galinha Pintadinha

Indicado para crianças com até 12 anos, o parque temático instalado na Praça de Eventos Ipê conta com módulos infláveis, piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas, além de escultura da Galinha Pintadinha com 5 metros de altura.

Quermesse da Serra do Machado

Até o dia 29 de junho, o público de todas as idades tem a oportunidade de adquirir produtos feitos por artesãos dos povoados Serra do Machado, Esteios, Fazendinha, João Ferreira, Serrinha e Ouricuri, no agreste sergipano. Artigos religiosos, itens de decoração, utilidades e roupas para adultos e crianças, doces, bolos e outras delícias estão em exposição em frente ao Cinemark.

Nações e Artes

Na Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Kalunga, acontece a Feira Nações & Artes. O acesso é gratuito e o espaço oferece artigos de moda, gastronomia, decoração, bem-estar, artesanato e variedades provenientes de diferentes regiões do Brasil e do mundo. O evento está aberto ao público, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.

‘Anarriê Jardins’

O quê? Programação junina para toda a família curtir junto com arrasta-pé, parque da Galinha Pintadinha, quermesse e arraial com Maysa Reis.

Quando?

‘Arraiá Kids com Maysa Reis’ – Sábado, 10 de junho, às 14h30 e 17h, em frente à Praça de Eventos Ipê.

‘Arrasta-pé Jardins’ – Domingo, 11 de junho, às 15h, 16h e 17h, em frente à Praça de Eventos Ipê.

Parque da Galinha Pintadinha – Segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h, na Praça de Eventos Ipê.

‘Quermesse da Serra do Machado’ – até 29 de junho. Segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h, em frente ao Cinemark.

‘Feira Nações e Artes’ – Segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h, na Praças de Eventos Orquídea.

Onde? Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação