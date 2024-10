Maysa Reis fará show solidário no Sesc Folia neste feriado

O Sesc Folia acontecerá no próximo sábado, 12, a partir das 16h, no Sesc Atalaia, e ainda dá tempo de garantir seu ingresso para essa tarde de diversão com show de Maysa Reis!

A aquisição da pulseira de acesso ao evento será mediante a troca solidária de 2kg de arroz ou feijão, que serão destinados às entidades sociais cadastradas no Sesc Mesa Brasil, rede nacional de combate à fome e ao desperdício de alimentos.

A troca da pulseira também é necessária para crianças de todas as faixas etárias acompanhadas pelos pais e/ou responsáveis. A festa será em homenagem aos 78 anos do Sesc e em comemoração ao mês do Comerciário.

A doação dos alimentos poderá ser feita nas Centrais de Relacionamento com o Cliente das unidades do Sesc em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Quem preferir, pode reservar a pulseira através do site do Sympla e entregar os alimentos na portaria de acesso do evento.

Fonte: SESC

Foto: Divulgação