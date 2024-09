“Me sinto completamente preparado para governar São Cristóvão”, diz Júlio de Marcos

Em debate promovido pela FM Sergipe e transmitido em seu canal do YouTube, na noite da última terça, 10, o candidato Júlio de Marcos Santana se destacou demonstrando preparo e profundo conhecimento dos desafios de São Cristóvão. Ele abordou temas centrais como saúde, educação e infraestrutura, reforçando a importância da continuidade dos avanços conquistados durante a atual gestão.

Com uma postura confiante, Júlio consolidou sua imagem como um candidato comprometido com o progresso da cidade, oferecendo soluções objetivas e um plano claro para o futuro.

Em contraste, o candidato da oposição, Diego Prado, se mostrou inseguro, recorrendo frequentemente à leitura de papéis tanto para responder quanto para formular perguntas. Além disso, apresentou conhecimento raso sobre os desafios da cidade e sobre o seu próprio plano de governo, repleto de erros os quais o candidato não conseguiu explicar quando questionado. Nas redes sociais, essa postura gerou inúmeros comentários e memes que questionaram sua capacidade de liderança e preparo para lidar com os desafios administrativos da cidade.

O desempenho de Júlio no debate fortaleceu ainda mais sua candidatura, demonstrando sua experiência e capacidade para enfrentar as demandas de São Cristóvão com segurança e determinação.

Júlio de Marcos Santana, 46 anos, é um engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) desde 2000. Júlio nasceu no dia 28 de setembro de 1976, é filho de um uma baiana com um sergipano, é solteiro e tem dois filhos. Ele nunca disputou mandato eletivo.

Júlio de Marcos Santana é o ex-secretário de Infraestrutura do município de São Cristóvão, e foi o responsavél pelas transformações urbanísticas que o município de São Cristóvão vem ganhando nos últimos anos.

fonte e foto assessoria