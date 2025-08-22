Médico de Propriá fala de sua paixão por cavalos e do amor a profissão

No Podcast Podmaisvezes com Heliomarto Rezende, recebeu nesta quinta-feira (21), o médico Cardiovascular Dr Tony. Nascido em Propriá.

Desde no início mostrou ser um amante da vaquejada e a intenção era ajudar as pessoas, e sonhador, queria ser piloto de avião e naquela época, tinha que se descolar para outro estado e os custos eram bastante elevados, mas mesmo assim, queria ir e recebeu um não do pai, que disse que ele ficaria, e daí a decisão correta porque se formou em medicina faz cirurgia Cardiovascular em crianças e adultos em nosso estado.

Dr Tony tem uma paixão por cavalo, é empresário no ramo e teve uma égua, a melhor em Pernambuco. Ele comprou um cavalo do filho do pai de Wesley Safadão. Ele descreve o convívio com os cavalos, e para ele é a válvula de escape da sua energia, do sossego, diferente do corre-corre do dia-dia na capital.

Dr Tony concluiu dizendo que “quando chego no MC ranch para mim, ali é meu lugar preferido junto com minha família”, contou o médico.

Episódio completo assista no canal YouTube podmaisvezes.