Médico do Primavera deixa cabelo crescer por seis anos e doa a pacientes com câncer

Um dia para ficar na marcado na vida de dona Maria Izabel dos Santos, paciente do Centro de Oncologia do Hospital Primavera. Ao completar 70 anos de idade no dia 21/07/2023, motivos não faltaram para celebrar a vida e a última sessão de quimioterapia, no tratamento contra o câncer de mama, que durou quatro meses. E para deixar o dia da paciente ainda mais feliz, o médico intensivista do Hospital Primavera, Dr. Gabriel Borgheti, deixou o cabelo crescer por seis anos e doou à paciente. “Enfrentar o diagnóstico de câncer não é uma tarefa fácil, mas algumas preocupações da paciente podem ser amenizadas com ações simples. Entre tantas inquietações que passam pela cabeça a partir da confirmação do diagnóstico e definição do tratamento, uma delas é encarar a perda dos cabelos que costuma acompanhar a quimioterapia. Uma peruca pode ser um importante passo para o resgate da autoestima e consequentemente da força para lutar contra a doença”, ressaltou Dr.Gabriel.

O Grupo de Apoio a Paciente com Câncer “Resiliência Sergipe” foi o responsável pelo corte.

Bastante emocionada, Dona Izabel dos Santos, disse estar surpresa de ver a vida voltar à rotina. “Receber uma peruca e concluir o tratamento de quimioterapia me deixa muito feliz. Quero agradecer a todos que fizeram parte desse momento tão importante, em especial minha família, Dr. Gabriel e toda equipe de oncologia do Hospital Primavera”, concluiu.

Fonte e foto assessoria