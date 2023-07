Mega Feirão de Novos reúne 11 concessionárias no RioMar Aracaju

Evento acontece nos dias 14, 15 e 16 de julho, reunindo representantes de várias marcas de veículos

Entre os dias 14 e 17 de julho, quem deseja realizar o sonho de comprar um carro zero, não pode deixar de conferir o Mega Feirão de Novos, que acontece no estacionamento do RioMar Aracaju, em frente ao Deck Park, com entrada gratuita.

Onze concessionárias de carros e motos estarão disponíveis para negociação durante a feira. Para quem está pensando em comprar ou trocar de veículo, o evento será uma excelente oportunidade, reunindo uma grande variedade de modelos e marcas, além da oferta de preços, condições e taxas imperdíveis.

O evento estará aberto para atendimento ao público das 10h às 20h (sexta e sábado) e das 11h às 17h (domingo). A organização do Mega Feirão leva a assinatura da Favoritos Eventos.

Serviço

O quê? Mega Feirão de Novos acontece nesta sexta, sábado e domingo, reunindo 11 concessionárias de veículos e motos.

Quando? Dias 14, 15 e 16 de julho.

Onde? No estacionamento do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Horário? Sexta e sábado, das 10h às 20h e domingo, das 11h às 17h.

Concessionárias? Nissan – Sanvel l Honda – Serigy l Hyundai – Sevel l Chevrolet – Concorde e Contorno l Toyota – Toyolex l VW – Discar l Chery – Guima l Fiat – Samam l Jeep l Honda – Aribé Motos.

Acesso? Gratuito.

