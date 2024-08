Meia Maratona 21k Sergipe Run chega às últimas inscrições disponíveis

A Meia Maratona 21k Sergipe Run, uma das principais corridas de rua do nordeste, chegou, oficialmente, nas últimas inscrições disponíveis. A etapa, que acontecerá no dia 13 de outubro, será disputada em cinco distâncias (2.5, 5, 10, 15 e 21km) e partirá da Praça de Eventos da Orla de Atalaia. Os cadastros devem ser realizados através do site Ticket Sports.

Os kits são divididos em distâncias: o Quero Correr 2.5, 5 e 10km; o Quero Correr 15 e 21km; o Completo 2.5, 5 e 10km, e o Completo 15 e 21km. A camisa dos kits Completos é diferente, e, qualquer kit 21k, seja Completo ou Quero Correr, inclui um brinde e/ou voucher surpresa. Todos os participantes receberão medalha.

Seguindo a determinação da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), a idade mínima para participação da corrida é de 14 anos, com limite de distância de até 5km. Idosos a partir de 60 anos têm direito a 50% de desconto no valor, com exceção de lotes promocionais, relâmpagos e as escuras. Informações sobre as retiradas dos kits serão disponibilizadas em breve.

O evento será organizado pela Speed Produções, e, em caso de dúvidas, envie um e-mail para atendimento@speedproducoes.com.br ou (79) 99888-1760 e busque por @21ksergiperun e @speedproducoesoficial no Instagram. Link para inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/meia-maratona-21k-sergipe-run-35161

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing