Melhores municípios sergipanos: Itabaianinha alcança o primeiro lugar

Em avaliação divulgada pelo Conselho de Administração de Sergipe e realizada pelo sistema IGM/CFA, Itabaianinha alcançou a primeira colocação no ranking dos melhores municípios sergipanos nos índices: gestão, finanças e desempenho.

“É muito gratificante receber essa notícia através de um conselho sério e de uma pesquisa que analisa diversos dados. Tudo isso é fruto de um trabalho sério, planejado e comprometido. Continuaremos mantendo o nível alto, porque é o que toda a população merece”, afirma o prefeito Danilo Carvalho.

Sobre o sistema

O IGM/CFA auxilia os gestores no planejamento das ações e também define metas para o alcance das melhorias em três fundamentais dimensões da gestão municipal: finanças, gestão e desempenho, através de indicadores de saúde, educação, meio ambiente, segurança, entre outras. A faixa de dados da nova versão do sistema apresenta informações registradas entre 2021 e 2023. Além da atualização para informações mais recentes, as métricas do IGM/CFA também passam a considerar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Foto assessoria