Memorial do Cangaço dá passo decisivo com declaração de utilidade pública de terreno

O projeto do Memorial do Cangaço, em Aracaju, acaba de ganhar um passo decisivo: o Governo do Estado de Sergipe declarou de utilidade pública um terreno localizado na Coroa do Meio, onde será erguido o equipamento. A construção ficará sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (SEDURBI) e compõe o Programa Integrado de Desenvolvimento Cultural e Turístico de Sergipe – Viva-Se.

A chegada do Memorial ocorre em um momento simbólico de retomada da presença de Lampião e Maria Bonita na produção cultural brasileira. A Globo estreia no próximo dia 11 de junho a novela Guerreiros do Sol, inspirada no casal, enquanto a Disney Plus lançou em abril a série Maria e o Cangaço, com narrativa centrada na trajetória de Maria Bonita.

A crescente valorização histórica e midiática dos dois ícones do cangaço se soma a uma iniciativa igualmente importante nos bastidores: o fortalecimento da marca Lampião e Maria Bonita pela própria família. Diante do uso disseminado dos nomes em diversos contextos, a família registrou a marca homônima por meio da empresa que gere o legado cultural do casal e agora avança na formalização do licenciamento de produtos autorizados.

O processo tem sólida sustentação jurídica, conduzido pela advogada Ithala Souza, do escritório Cândido Dortas Advogados. Especialista no tema, Ithala defendeu dissertação de mestrado junto à Universidade Federal de Sergipe (UFS) tratando justamente da proteção jurídica dos nomes e apelidos de pessoas notórias já falecidas.

Segundo ela, “o registro da marca Lampião e Maria Bonita representa não apenas um marco na valorização da história do casal, mas também uma oportunidade concreta de geração de negócios que respeitem o legado cultural e contribuam para mantê-lo vivo e acessível à sociedade”. Ithala destaca ainda que a marca tem força tanto de forma isolada quanto combinada, o que amplia o potencial de licenciamento e parcerias.

Com a construção do Memorial e a consolidação da marca, Sergipe se projeta como um dos principais polos da memória do cangaço no Brasil, unindo cultura, turismo e respeito à história.

Texto e foto assessoria