Menina de dois anos morre após ser imprensada por carroça no povoado Brito Velho, em Campo do Brito

Uma criança de apenas dois anos, filha de um vaqueiro, morreu na tarde desta quarta-feira (09) após ser atingida por uma carroça no povoado Brito Velho, na zona rural de Campo do Brito.

As primeiras informações são de que o incidente aconteceu quando um cavalo que estava atrelado a uma carroça assustou e acabou imprensando a criança contra uma parede.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da criança.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e atendeu a ocorrência. As circunstâncias do ocorrido não foram esclarecidas.

Foto reprodução redes sociais