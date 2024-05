Menos da metade das crianças de 6 anos que poderiam se vacinar contra a gripe receberam o imunizante no município de Aracaju, diz SMS

A vacina contra a Influenza foi liberada para toda a população acima de 6 meses de vida, mas, menos da metade das crianças de até 6 anos de idade foi levada a uma das Unidades de Saúde da Família (USFs) para receber a proteção.

Do total de 36.403 crianças que poderiam ter sido vacinadas, apenas 43,20% receberam o imunizante. Desta forma, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal (SMS) reforça que, entre as ações empenhadas para conter as formas graves da gripe, uma delas é a manutenção da vacinação em dia.

Em meio ao número de crianças que necessitam de cuidados médicos em virtude das doenças respiratórias, a médica infectologista, Fabrízia Tavares, alerta que buscar o serviço de vacinação é uma das estratégias que podem reduzir os riscos de agravamento, sobretudo em crianças e idosos, diante das variações nas temperaturas climáticas.

“Com maior cobertura vacinal, minimizamos os riscos de casos mais graves e, consequentemente, haverá uma redução da carga viral, prevenindo o surgimento de complicações decorrentes da doença e a diminuição da sobrecarga nos serviços de saúde. Já foi comprovado que a vacinação em massa, baixa significativamente o número de casos graves, principalmente nas crianças e idosos”, ressalta a médica.

A vacinação é uma das estratégias para a proteção contra as formas graves das doenças respiratórias e, no bojo de ações para o enfrentamento da sazonalidade, período em que aumenta a frequência pela busca de atendimento médico motivadas pelas síndromes gripais, a gestão municipal está conduzindo o plano de contingência para sintomas leves de síndromes gripais, implementado na Rede de Atenção Primária em 10 Unidades de Saúde da Família (USFs).

Assim, das 7h às 18h30, as USFs que estão fazendo o acolhimento para as pessoas que apresentam sintomas leves de síndromes gripais são: Augusto Franco (bairro Farolândia), Geraldo Magela (bairro Orlando Dantas), Ministro Cavalcante (bairro Jardim Esperança), Edezio Vieira (bairro Siqueira Campos), Cândida Alves (bairro Santo Antônio), Francisco Fonseca (bairro 18 do Forte), José Machado (bairro Santos Dumont) e Onésimo Pinto (bairro Jardim Centenário). Outras duas unidades funcionam em horários diferentes, das 7h às 16h30, são elas: USF João Bezerra (bairro Mosqueiro); e das 7h às 15h30, a USF Celso Daniel (bairro Santa Maria). Já o Centro de Atendimento e Triagem de Síndromes Gripais, o horário de funcionamento é das 7h às 18h30.

