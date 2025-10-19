Mercado e praça do João Alves passarão por reforma e revitalização

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro iniciou nesta sexta-feira, 17, a reforma do Mercado Municipal e a revitalização da praça do João Alves. Obras muito aguardadas pela comunidade, os projetos somam o investimento de R$ 5.590.000,00, provenientes de recursos próprios, e viabilizarão a reestruturação completa dos espaços, com a criação de um ambiente moderno, acessível e voltado ao fortalecimento do comércio local, do esporte e do lazer.

A autorização para o início da obra foi dada pelo prefeito Samuel Carvalho durante cerimônia realizada na praça que passará pela reforma. “Essa é, com certeza, uma obra muito aguardada e sonhada pelo povo socorrense, em especial pelo povo querido aqui do João Alves. É mais um passo importante para a revitalização de toda a cidade, partindo aqui do comércio principal de Socorro. Essa reformulação do mercado vai proporcionar que 80 pais de famílias possam trabalhar, e, além disso, iremos revitalizar a praça, trazendo mais um espaço de lazer para que as famílias possam aproveitar, participando de forma ativa da nossa sociedade. Um grande passo dado pela Prefeitura”, afirmou o prefeito.

Após a reforma, o mercado municipal, que encontra-se fechado atualmente, passará a contar com 80 boxes voltados para que feirantes e comerciantes exerçam suas funções com segurança e conforto, em um espaço moderno, organizado e totalmente requalificado. Além disso, no pavimento superior do mercado será implantado um centro administrativo da Prefeitura, que contribuirá para aproximar ainda mais a gestão da comunidade e ampliar os espaços de diálogo e atendimento à população.

O secretário de Serviços Urbanos, Alcides Junior, explicou que os feirantes e comerciantes que operam nas redondezas do local terão espaço na nova estrutura, assim como os ambulantes que atuam no canteiro central da avenida principal. “Aqui eles vão ter um local limpo, iluminado, onde as pessoas irão chegar e ver a transformação. Faremos algo semelhante ao que foi feito no mercado da capital, uma mudança radical”.

Já a revitalização da praça irá transformar o espaço de convivência dos moradores. O equipamento passará a contar com um campo de futebol society, academia ao ar livre, espaço para jogos de tabuleiro, parquinho infantil, praça de alimentação, gazebo e bares.

Segundo o secretário da Juventude, Esporte e Lazer, Shelton Rocha, a reforma da praça é uma demanda histórica e a chegada de um campo de futebol society no bairro é um dos destaques. “A juventude do João Alves, com certeza, recebe de braços abertos essa obra e irá utilizar bastante esse equipamento, principalmente com o novo campo society. A gente tem acompanhado que a juventude daqui já utiliza os outros espaços que nós temos em outros bairros, mas, em breve, poderão praticar o esporte dentro de casa”, disse.

Motivo de alegria

Moradora do bairro João Alves há quase quatro décadas, a aposentada Ana Cristina prestigiou a ordem de serviço com olhar de esperança e alegria, por reconhecer a importância dos investimentos feitos pela administração municipal. “Vai ser uma beleza, estava precisando de uma reforma nessa praça. Eu tenho 38 anos que moro aqui e essa praça está abandonada, precisando de uma reforma total. Vai ser muito bonito, tenho certeza que Dr. Samuel vai deixar essa praça uma beleza. Esse mercado também, eu sempre falo dele com a minha neta e a minha filha: ‘Meu Deus do céu, não é possível que não vai chegar um prefeito que dê um jeito nesse mercado’, mas agora vai reformar, vai dar tudo certo”, celebrou.

A iniciativa também foi bem recebida pelos comerciantes locais. “Isso aqui vai ser muito bom para a comunidade, até para o turismo, porque as pessoas que vêm de fora vão ver a nova cara do João Alves, da região. Esse mercado e essa praça vão dar um novo visual para a gente, até para o comerciante, quando alguém for fazer o serviço na minha loja, eu já vou mandar ele vir dar uma olhada aqui na praça, dar uma olhada no mercado, então isso é um atrativo a mais para o comércio do João Alves”, relatou Jenival Tenório, empresário que atua na região.

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação